دل تطرح حلول Dell NativeEdge 2.0 لتعزيز الحوسبة الطرفية

أطلقت شركة دل تكنولوجيز أحدث حلولها Dell NativeEdge، وهو عبارة عن منصة مبتكرة لعمليات الحوسبة الطرفية، تم تصميمها خصيصًا لتسهيل عمليات الحوسبة الطرفية وتعزيز أمانها.

ويأتي إطلاق هذه المنصة في الوقت الذي تعمل فيه الحوسبة الطرفية على إحداث ثورة في عمل الشركات وابتكارها وتنافسها في عالمنا الرقمي. كما تتيح هذه المنصة اتخاذ القرارات بشكل أسرع والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفية من خلال تحديد موقع العمليات الخاصة بالحوسبة ومعالجة البيانات بالقرب من مكان إنشائها. كما يمكن أن يؤدي الاستدلال باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفية إلى تحقيق أفضل وأسرع النتائج من خلال تمكين الرؤى والعمليات والأتمتة في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، فإن مهمة إدارة العمليات الطرفية عبر مواقع وأجهزة وتطبيقات متنوعة يمكن أن تكون صعبة ومكلفة للغاية. ويعمل حل NativeEdge على تسهيل العمليات الطرفية على نطاق واسع من خلال الإدارة المركزية وإدارة إعدادات الأمان، والنشر بدون لمس، والإدارة الآلية للبنية التحتية والتطبيقات. كما أنه بمثابة حجر الأساس للعمليات الفعالة والمرنة والتي تشمل الحوسبة الطرفية والأوساط متعددة السحابات. كما يمكّن حل NativeEdge الشركات من استغلال بياناتها أفضل استغلال من خلال تسريع العمليات وتسهيلها والحد من تكلفتها. وعلاوة على ذلك، يقوم حل NativeEdge بنشر وتأمين وإدارة الحلول الشاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي الطرفي.

حل NativeEdge2.0 يقدم ميزات وإمكانيات جديدة تشمل:

مخططات Blueprints، والتي تعمل على تبسيط وتسريع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لموردي البرامج المستقلين من خلال إعدادات تم ضبطها مسبقًا.

تنسيق التطبيقات عبر الأوساط المختلفة مما يعزز الاستفادة من نشر تطبيقات NativeEdge وإدارتها.

دعم الأوساط الطرفية لتحقيق المزيد من المرونة في عمليات النشر.

إمكانات أمنية معدلة باستخدام نهج الثقة المعدومة لتوفير حماية لا مثيل لها وآليات امتثال استثنائية لبياناتك وتطبيقاتك الطرفية.

خيارات اشتراك جديدة تناسب ميزانيتك.

Blueprints: أداة أتمتة شاملة للحلول الطرفية

بفضل هذا الحل، أصبح لدى بائع التجزئة أداة تفاعلية للذكاء الاصطناعي التوليدي من شأنها تعزيز تجربة التسوق للعملاء، عبر توجيههم إلى المنتجات المناسبة في المتجر. وتم إعداد هذا الإصدار ليصل إلى آلاف الأجهزة عبر مئات المتاجر على مستوى البلاد. ولتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع قبل إصدار هذا الحل، كان يتوجب على بائع التجزئة الاستعانة بخبرة الشريك أو أحد خبراء تكامل الأنظمة أو متخصصي تكنولوجيا المعلومات. ويتم تكليف هؤلاء الخبراء بتحميل تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي قبل الشروع في رحلة من متجر إلى آخر. وفي كل موقع، يجب عليهم تحديد الأجهزة الطرفية المناسبة وإعدادها للنشر الجديد وتثبيت التطبيق ثم إجراء اختبارات شاملة للتأكد من أن كل شيء يعمل على أكمل وجه. كما كان يتوجب على بائع التجزئة تكرار هذه العملية الدقيقة في كل متجر في السلسلة، مما يتطلب وقتًا طويلًا وأموالاً طائلة.

والآن، بات بإمكان الباعة القيام بكل تلك الخطوات عبر ضغطة زر واحدة، لجميع الأجهزة وفي مواقع مختلفة.

ويعد Blueprints خطة أتمتة شاملة تتضمن الإعدادات الكاملة المطلوبة لنشر الحلول الطرفية وأتمتة نشر التطبيقات عبر الأوساط الطرفية. كما تعمل Blueprints على أتمتة العملية بأكملها لتقديم أفضل الحلول الطرفية ونشرها والتحقق من فاعليتها لتوفير الوقت والجهد والأموال، وتضمن الامتثال عبر الأوساط الطرفية.

ويمكن باستخدام أداة Blueprints، تحديد إعدادات التطبيق وموارد البنية التحتية وتكوينات الشبكة ومسارات العمل المخصصة والبرامج النصية المطلوبة للحل الطرفي في ملف واحد. وبات بإمكان المطورين أو مشغلي تكنولوجيا المعلومات باستخدام أداة واحدة، نشر التطبيق للاستفادة من مزايا Blueprint عبر العديد من الأجهزة الطرفية، وكذلك عبر مراحل التكوين المختلفة، بدءًا من الاختبار وحتى الإنتاج.

مخططاتBlueprints الجديدة لتطبيقات القطاع التي تدعم الذكاء الاصطناعي

لمساعدتك على البدء، نقدم مخطط Blueprint للتطبيقات الطرفية الشائعة والهامة في قطاع الصناعة وتجارة التجزئة. وهي تتضمن Telit وLitmus وPTC للتصنيع، وDeep North للبيع بالتجزئة، وDell Streaming Data Platform للتحليلات، وRancher Labs K3s لـ Kubernetes باستخدام خبرتنا العريضة في مجال تقديم حلول متطورة عبر القطاعات المختلفة وحالات الاستخدام المتنوعة. وتعمل مخططات Blueprint على تعزيز الأداء والموثوقية والأمان للتطبيقات الطرفية وتحقيق أفضل النتائج.

تنسيق التطبيقات عبر الأوساط المختلفة

مقدم من خلال استخدام NativeEdge2.0، تنسيقًا سلسًا للتطبيقات عبر أوساط مختلفة. ويمكنك من خلال هذه الميزة، استخدام مخطط Blueprint لنشر التطبيقات الطرفية وإدارتها عبر لنقاط النهاية NativeEdge Endpoints والبنية التحتية الأخرى لأنظمة السحابة المتعددة، سواء من شركة دل أو من غيرها، وذلك من خلال محاكاة افتراضية لمركز البيانات vSphere ونظام Kubernetes. وتقدم تلك الميزة المزيد من المرونة لاختيار أفضل بنية تحتية للتطبيقات الطرفية وتمكنك من تنسيقها بسلاسة مع منصة NativeEdge.

دعم الأوساط الطرفية

نقوم عبر منصة NativeEdge2.0، بالتوسع في دعم الأوساط الطرفية من خلال تقديم مزايا Windows 11 VMs لنقاط النهاية NativeEdge Endpoints. ويتيح هذا الإعداد استخداماً سلساً للتطبيقات المتطورة والاستفادة من الوظائف والمزايا المتقدمة التي توفرها NativeEdge2.0.

إمكانات أمنية حديثة باستخدام نهج الثقة المعدومة

كما تعمل شركة دل على تعزيز أمان الأوساط الطرفية والامتثال لحلول NativeEdge2.0، فتقدم الدعم لـ vTPM (وحدة النظام الأساسية الافتراضية) وإمكانيات UEFI. vTPM هو إصدار افتراضي من وحدة النظام الأساسي الموثوقة، وهي ميزة أمان قائمة على الأجهزة توفر وظائف التشفير والتخزين الآمن لمفاتيح التشفير والشهادات وكلمات المرور. ويتيح vTPM استخدام وظائف وحدة النظام الأساسي الموثوقة للأجهزة الافتراضية (VM) التي تعمل على نقاط النهاية NativeEdge Endpoints، مثل تشفير أقراص الأجهزة الافتراضية، والتحقق من سلامة الأجهزة الافتراضية، والتحقق من هوية الأجهزة الافتراضية. ويعد UEFI Secure Boot ميزة تضمن أن البرامج المعتمدة والموثوقة فقط هي التي يمكنها العمل على منصة NativeEdge، مما يمنع البرامج غير المرغوب بها أو الضارة من اختراق أجهزتك الطرفية. وتتوافق هذه التطورات مع معايير نهج الثقة المعدومة الخاصة بمنصة NativeEdge، مما يعزز الأمان بالطبع.

خيارات الاشتراك لمدة ثلاث سنوات في NativeEdge

تقدم دل خطط اشتراك لمدة ثلاث سنوات في منصة NativeEdge، مما يوفر المزيد من الخيارات لتلبية احتياجاتك وفقًا لمتطلباتك وتفضيلاتك. كما يمكنك الاستمتاع بالمزايا طويلة المدى واختيار الخطة التي تتناسب مع ميزانيتك.

ويُعد حل Dell NativeEdge2.0 منصة شاملة ومؤتمتة وآمنة متعدد الأوساط السحابية للعمليات الطرفية، كما أنه يساعد الشركات على إدارة الأوساط الطرفية وتوسيع نطاقها بشكل آمن عبر مواقع متعددة. وبفضل الميزات والإعدادات الجديدة مثل مخططات Blueprints لتنسيق التطبيقات ودعم الأوساط الطرفية وقدرات الأمان الحديثة، يعد حل Dell NativeEdge2.0 أداة مثالية للشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق أوساطها الطرفية بشكل آمن وتعزيز استثماراتها في الحافة وتحسين الكفاءة.