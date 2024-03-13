شراكة بين اتصالات وراية لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية

وقّعت شركة اتصالات من &e في مصر الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا عقد شراكة حصرية مع شركة راية للإلكترونيات، التابعة لراية للتجارة والتوزيع تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، لتعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية وطرح المزيد من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية عبر تطبيق وموقع اتصالات من &e في مصر.

وبموجب الشراكة، يتضمن التطبيق - المتاح لأكثر من 31 مليون عميل من مستخدمي شبكة اتصالات في مصر - قطاع واسع من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية التي تتيحها راية كموزّعٍ معتمد رائد للعديد من العلامات التجارية البارزة، فضلاً عن باقات خدمات راية التي تقدمها لعملاء اتصالات، وعلى رأسها برنامج "راية بلس" نقاط الولاء للعملاء من راية - الذي يتيح حصول العملاء على ميزات إضافية لدى عدد كبير من المتاجر بأنحاء الجمهورية، كما تستعين اتصالات بأسطول شركة راية للخدمات اللوجستية في مهام التوصيل والتوزيع لعملائها.

تأتي الشراكة الجديدة لدعم وتعزيز التعاون الممتد بين الجانبين؛ إذ يتعاونان منذ أكثر من عِقد، من خلال حصول راية على امتياز العلامة التجارية لاتصالات في مصر وإدارتها أكثر من 120 فرع من فروع اتصالات بأنحاء الجمهورية.

بهذه المناسبة علّق المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجارى في شركة اتصالات من &e في مصر، قائلاً: اتفاقية الشراكة تأتي في إطار رؤية اتصالات من &e في مصر لتقديم أفضل تنوع وقيمة مضافة لعملائها، ونثق أن شراكتنا مع راية ستساهم في تعزيز خدماتنا في مجال البيع عبر الإنترنت وتضيف قيمة كبيرة لعملاء اتصالات ويعزز حضورنا المشترك في تجارة الإلكترونيات عبر الإنترنت من خلال التطبيق، الآن؛ صار بإمكان عملاء اتصالات من &e في مصر التمتع بقطاع واسع من المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية من مُختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية من خلال تطبيق اتصالات كما أصبح بإمكان عملاء اتصالات التمتع بحزم خدمات ولاء العملاء التابعة لراية.

وأضاف يحيى، نعمل على تقديم خدمات متكاملة لمُختلف فئات عملاء اتصالات، ونرى راية للتجارة شريكاً مثالياً لتطوير قطاع المنتجات المتاحة عبر تطبيق اتصالات في فئة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، كما اثبتت راية نجاحاً استثنائياً في إدارتها لامتياز العلامة التجارية لاتصالات داخل مصر على مدى أعوام. علاوة على ذلك، تضيف الشراكة مع راية على مستوى الخدمات اللوجستية ميزة استثنائية لاتصالات، حتى يتسنى بذلك تطوير عمليات الشحن والتوصيل باحترافية من خلال راية الشريك الاستراتيجي".

قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع: "بينما نحتفل هذا العام بمرور 25 سنة على تأسيس راية وبدء نشاطها بالسوق المصري، تتجه استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة راية كشريك استراتيجي رائد لأهم العلامات التجارية بمصر عبر أزرع أعمالنا المختلفة وشركاتنا التابعة تحت مظلة راية للتجارة والتوزيع، في مجالات عديدة مثل تجارة التجزئة بالسوق المصري - من خلال أكثر من 70 فرع من فروع راية المنتشرة بجمهورية مصر العربية، مدعومة بخدمات ما بعد البيع والصيانة عبر أكثر من 70 مركز من مراكز خدمة ما بعد البيع والخدمات اللوجستية، والتجارة والتوزيع للعلامات التجارية. ونعتز بشراكتنا الممتدة مع اتصالات من &e، ونسعد باتخاذ تلك الخطوة الفعالة في تطوير محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها تطبيق وموقع اتصالات بالتعاون مع راية، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع والتعاون اللوجستي بين الطرفين على مستوى العمليات. تعد هذه خطوة فارقة من شأنها إتاحة المنتجات الأصلية الفائقة الجودة لعملاء اتصالات فضلاً عن العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة بالتنسيق بين راية واتصالات".

وتابع: "في إطار إستراتيجينا التوسعية القائمة حالياً، نأخذ بعين الاعتبار التعاون المثمر الفعال مع الشركاء في مجال التجارة الإلكترونية الذين يشاطروننا هدف تحسين تجربة العملاء؛ جنباً إلى جنب مع توسعاتنا الجغرافية في مختلف أنحاء الجمهورية بنشر متاجر راية - التي يتخطى عددها 70 متجراً في مُختلف المحافظات - فضلاً عن شراكاتنا الراسخة بمجال البيع الموجه للشركات والمؤسسات (B2B) - بالإضافة إلى التطوير النوعي المتمثل في زيادة الخدمات ذات القيمة المضافة والارتقاء بتجربة العميل في مختلف قنوات البيع؛ عبر الإنترنت من خلال موقع وتطبيق راية شوب وفي المتاجر".