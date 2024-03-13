توقيع الكشف الطبي على 1326 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1326 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية إدمو إحدى قرى مركز ومدينة المنيا .

وتأتي القوافل الطبية العلاجية ، ضمن المبادرة الرئاسية ، ((حياة كريمة))، و التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا محافظ المنيا ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية ، في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 331 حالة جراحة ، 251 حالة باطنه ، 286 حالة أطفال ، 63 حالة أسنان ، 45 حالة نساء ، 73 حالة تنظيم الأسرة ، 152 حالة جلدية ، 125 أنف وأذن .

إلى جانب إجراء 199 تحليلا متنوعا ، و 7 حالات أشعة سينية ، و 71 كشف مبكر للضغط والسكر ، و3 حالات خلع أسنان ، وتحويل 12 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 متردداً.