الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1326 مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1326 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية إدمو إحدى قرى مركز ومدينة المنيا .

 

وتأتي القوافل الطبية العلاجية ، ضمن المبادرة الرئاسية ، ((حياة كريمة))، و التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا محافظ المنيا ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

 

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية ، في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 331 حالة جراحة ، 251 حالة باطنه ، 286 حالة أطفال ، 63 حالة أسنان ، 45 حالة نساء ، 73 حالة تنظيم الأسرة ، 152 حالة جلدية ، 125 أنف وأذن .

 

 إلى جانب إجراء 199 تحليلا متنوعا ، و 7 حالات أشعة سينية ، و 71 كشف مبكر للضغط والسكر ، و3 حالات خلع أسنان ، وتحويل 12 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 متردداً.

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