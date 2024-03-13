منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية

تمكن منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات من التأهل لنصف نهائي، في بطولة دورة الألعاب الإفريقية بغانا بعد فوزه على منتخب كينيا بنتيجة 2-0 في دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الفائز من المغرب أو روندا في نصف النهائي اليوم.

و تأهل أمس منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 2-0.

وأنهى سيدات الكرة الطائرة الشاطئية مرحلة دور المجموعات بتصدر مجموعته في البطولة.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في دورة الألعاب الإفريقية كلًا من: دعاء الغباشي - مروة مجدي.



ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 94 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 53 ميدالية ذهبية و 21 ميدالية فضية و 20 ميدالية برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.