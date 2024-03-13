عملية طعن "حاجز النفق" فردية ولا أحد يعلم مصير منفذها (شاهد)

قالت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن الإعلام الإسرائيلي أكد وقوع عملية طعن بالقرب من "حاجز الأنفاق" ما بين بيت لحم والقدس، فيما لم يتناول الإعلام الفلسطيني هذا الخبر.

منفذ العملية فلسطيني

وأشارت "السلامين"، خلال رسالة على الهواء، إلى أن المعلومات الأولية، تُشير إلى أن منفذ العملية فلسطيني وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة هوائية وترجل منها ونفذ الطعن، أصيب خلالها مستوطنين اثنين بين المتوسطة والطفيفة بين سيدة ورجل، موضحة أن منفذ العملية يبلغ من العمر 14 عاما.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

ولفتت إلى أن منفذ العملية تم تحييده من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لا أحد يعلم حتى الآن مصيره، مشيرة إلى أن كلمة «تحييد» التي استخدمها الإعلام الإسرائيلي تعني إما استشهاده أو إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أن هذه العملية ليست الأولى على حاجز النفق، وهناك العديد من العمليات التي أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين ومستوطنين على حاجز النفق جنوب القدس المحتلة وهو متاخم إلى بيت لحم.