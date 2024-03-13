مصر ترفع رصيدها إلى 94 ميدالية متنوعة حتى الآن بدورة الألعاب الأفريقية

تستمر البعثة المصرية في حصد الميداليات خلال منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 94 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 53 ميدالية ذهبية و 21 ميدالية فضية و 20 ميدالية برونزية.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري للجودو كالتالي:-

حقق المنتخب المصري للجودو ميدالية برونزية من نصيب اللاعب عادل حمادة وذلك في منافسات وزن تحت 60 كجم.

كما جاءت ميداليات المنتخب المصري للريشة الطائرة كالتالي:-

نجح لاعبو المنتخب المصري للريشة الطائرة في تحقيق أربع ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وثلاث برونزيات.

وحقق الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط بعد الهزيمة من زوجي المنتخب الجزائري بنتيجة 2/0 في الدور النهائي.

بينما حصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “أدهم حاتم في منافسات الفردي، أدهم حاتم وأحمد صلاح في منافسات الزوجي رجال، وضحى هاني ونور يسري في منافسات الزوجي سيدات“.

وجاءت نتائج المنتخب المصري لرفع الأثقال كالتالي:-

حصل لاعبو المنتخب المصري لرفع الأثقال على 12 ميدالية ذهبية.

حيث توجت البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية 3 ذهبيات في وزن 61 ك، وحققت نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك، بواقع فضية وبرونزيتين، كما حصل إسلام أبو الوفا على 3 ذهبيات في وزن 89 كجم.

بينما جاءت ميداليات المنتخب المصري للسباحة حتى الآن كالتالي:-

نجح لاعبو المنتخب المصري للسباحة في حصد 27 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 13 ميدالية ذهبية و 10 فضيات و 4 برونزيات.

حيث حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 200 متر فراشة و 100 متر فراشة، نور الجندي سباق 200 متر فراشة، مروان القماش سباق 800 متر حرة وفي سباق 200 متر حرة وفي سباق 400 متر، لجين عبد الله في سباق 200 متر حرة، علي خلف الله في سباق 50 متر فراشة، فريدة عثمان في سباق 50 متر فراشة وفي سباق 100 متر فراشة، سارة السماني في سباق 100 متر ظهر، منتخب مصر للرجال في سباق 4*200 متر حرة، ومنتخب مصر للسيدات في سباق 4*100 متر حرة".

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “فريدة عثمان سباق 100 متر حرة، لجين عبد الله سباق 1500 متر حرة، منتخب مصر للتتابع 108*4 حرة مختلط، عبد الله نصر في سباق 200 متر حرة، منتخب مصر في سباق 100*4 متر متنوع مختلط، لجين عبد الله في سباق 400 متر، نور الجندي في سباق 100 متر فراشة، منتخب مصر للسيدات في سباق 200*4 متر حرة، يوسف القماش في سباق 50 متر صدر، ومنتخب مصر للرجال في سباق 4*100 متر حرة“.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 100 متر حرة، ياسمين عيسى سباق 200 متر فراشة، أحمد علي سباق 800 متر حرة، ونادين عبد الله في سباق 50 متر صدر“.

بينما قد جاءت ميداليات المنتخب المصري للكاراتيه كالتالي:-

توج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ 15 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: ““يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، كريم غالي في منافسات كاتا فردي رجال، ياسمين الجويلي كوميتيه وزن -50 ك، فريق الكاتا سيدات، فريق الكاتا رجال، فريق الكوميتيه رجال، وفريق الكوميتيه سيدات“.

بينما حقق الميداليات الفضية كلًا من: “طه طارق في كوميتيه وزن+84 ك، وأحلام حمدي كوميتيه وزن -55 ك“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “آية هشام في منافسات كاتا فردي سيدات، محمد جابر كوميتيه وزن -61 ك، ومؤمن صبري كوميتيه وزن -67 ك“.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري لتنس الطاولة كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري لتنس الطاولة 11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و 3 برونزيات

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “هنا جودة، عمر عصر، منتخب الرجال فرق، منتخب السيدات فرق، الزوجي المختلط المكون من مريم الهضيبي ويوسف عبد العزيز، وزوجي السيدات المكون من مريم الهضيبي وشقيقتها مروة الهضيبي“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “اللاعبة دينا مشرف في منافسات الفردي، وزوجي الرجال المكون من محمد شومان وخالد عصر“.

وتوج بالميداليات البرونزية كلًا من: “محمد البيلي، الزوجي المختلط المكون من محمد البيلي ومروة الهضيبي، وزوجي الرجال المكون من محمد البيلي ويوسف عبد العزيز“.

وجاءت نتائج منتخب الشطرنج كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري للشطرنج 6 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

حصد باسم أمين لاعب منتخب مصر للشطرنج ميداليتين ذهبيتين في الفردي، حيث حصل على ذهبية الشطرنج السريع وذهبية الشطرنج الخاطف.

كما حققت شاهندة وفا ميداليتين في منافسات الفردي، حيث حصلت على الميدالية الذهبية في الشطرنج السريع، بينما توجت بالميدالية الفضية في الشطرنج الخاطف.

وفي منافسات الفرق، حقق الثنائي باسم أمين وشاهندة وفا ميداليتين ذهبيتين في منافسات المختلط للشطرنج السريع، وأخرى في الشطرنج الخاطف.

بينما أسفرت نتائج المنتخب المصري للمصارعة على الآتي:-

استطاع المنتخب المصري للمصارعة تحقيق 18 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم كيشو وزن 67 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، عبد اللطيف منيع وزن 130 ك، جمال عبد الناصر وزن 57 كجم، عمر مراد وزن 65 كجم، أحمد خالد وزن 86 كجم، عمرو رضا وزن 74 كجم، مصطفى جبر وزن 97 كجم، ويوسف حميدة وزن 125 كجم“. “.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “محمود خالد عبد الستار وزن 77 ك، محمد مصطفى وزن 87 ك، ندى مدني في وزن 53 و 50 ك، وغرام محمود وزن 62 ك “.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “سمر حمزة وزن 76 ك، لوجي وليد وزن 57 ك، شيماء عاطف وزن 53 ك، وسماح عبد اللطيف وزن 68 ك“.