Xiaomi تزيل ميزة شائعة من HyperOS

في خطوة غير متوقعة، قامت شركة Xiaomi بإزالة هذه الميزة الشائعة. سيبحث المستخدمون عن خيار تشغيل الفيديو في الخلفية الذي يأتي مع MIUI 12 ولن يكون متاحًا بعد الآن في HyperOS. قررت العلامة التجارية الصينية إزالتها، ربما بعد تحذير جوجل.

لأن القدرة على تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية مع إيقاف تشغيل الشاشة كانت متاحة فقط للمستخدمين المميزين. هذه الميزة، التي كانت موجودة سابقًا في تطبيقات مثل YouTube، حتى المستخدمين الذين ليس لديهم اشتراك مميز يمكنهم بسهولة الاستماع إلى الموسيقى التي يريدونها في الخلفية.

ستقوم Xiaomi بإزالة هذه الميزة تدريجيًا من صندوق أدوات الفيديو مع التحديثات الجديدة. تم الإشادة بشدة بصندوق أدوات الفيديو لميزاته المفيدة وتمت إضافته إلى MIUI 12. الآن في MIUI 15 (HyperOS كما تسميه Xiaomi)، لن يكون هناك خيار لتشغيل مقاطع الفيديو مع إيقاف تشغيل الشاشة. سيتعين على أولئك الذين ما زالوا يرغبون في استخدام هذه الميزة الاشتراك في اشتراك YouTube Premium.

انتبه لمستخدمي واجهة MIUI 12 وMIUI 13 وMIUI 14 وHyperOS (MIUI 15)! إذا قمت بترقية تطبيق الأمان إلى الإصدارات المذكورة أعلاه، فسيتم تعطيل القدرة على تشغيل مقاطع الفيديو مع إيقاف تشغيل الشاشة. هذه ليست مشكلة وقد صرحت بها العلامة التجارية نفسها رسميًا.

اذا ماذا يحدث الان؟ يتعين على Xiaomi الالتزام بسياسات Google وللأسف يجب إزالة الميزة. على الرغم من انزعاج المستخدمين، لا يوجد شيء يمكن القيام به حيال ذلك. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن هناك طرقًا مختلفة. أندرويد هو نظام تشغيل مفتوح المصدر. يمكنك إجراء أي تغييرات تريدها على نظام التشغيل ويمكن للمستخدمين القيام بكل ما يريدون من خلال القليل من البحث.