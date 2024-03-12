إنتل تنجو من محاولة لوقف مبيعات الرقائق لهواوي

قال شخصان مطلعان على الأمر إن شركة إنتل نجت من محاولة لوقف مبيعات الرقائق بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركة هواوي، مما يمنح واحدة من أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم مزيدا من الوقت للبيع لشركات الاتصالات الصينية الخاضعة لعقوبات شديدة. شركة.

ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ فترة طويلة لضغوط لإلغاء الترخيص الذي أصدرته إدارة ترامب والذي يسمح لشركة إنتل بشحن معالجات مركزية متقدمة لشركة هواوي لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وجاءت هذه الدفعة من شركة Advanced Micro Devices المنافسة لشركة Intel، التي قالت إنه من غير العدل عدم حصولها على ترخيص لبيع شرائح مماثلة لشركة Huawei ومن صقور الصين، الذين يسعون إلى وقف جميع المبيعات للشركة الصينية.

إن قدرة إنتل على الاحتفاظ بترخيص لبيع الرقائق بينما لا يستطيع منافسها الحصول على إذن مماثل يوضح التضاريس غير المستوية وغير المؤكدة التي تواجهها الشركات حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من وصول بكين إلى التكنولوجيا الأمريكية المتطورة، وخاصة لشركة تخضع لعقوبات شديدة مثل هواوي.

وأظهرت البيانات أن ذلك سمح أيضًا لشركة هواوي بالاحتفاظ بحصة صغيرة ولكن متزايدة من سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول العالمية، في حين حُرمت AMD من مبيعات بقيمة مئات الملايين من الدولارات للشركة الصينية الخاضعة للعقوبات.

ودعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إدارة بايدن إلى إلغاء ترخيص إنتل للبيع لشركة هواوي "على الفور" بعد تقرير رويترز.

وقال: "لا ينبغي لأي شركة أمريكية، وخاصة تلك التي تتلقى تمويلًا من دافعي الضرائب، أن تدعم ابتكاراتها"، في إشارة إلى منحة إنتل المتوقعة من وزارة التجارة لتوسيع إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة.

ورفضت شركات إنتل وهواوي ووزارة التجارة والبيت الأبيض التعليق. ولم تستجب AMD لطلب التعليق. ووصفت السفارة الصينية في واشنطن القيود المفروضة على هواوي بأنها تنمر اقتصادي، وحثت الولايات المتحدة على "التوقف عن الإفراط في توسيع مفهوم الأمن القومي" من أجل "قمع الشركات الصينية".

وأضيفت شركة هواوي، رمز الحرب التكنولوجية المستمرة منذ سنوات بين واشنطن وبكين، إلى قائمة القيود التجارية من قبل إدارة ترامب في عام 2019 بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات. ونفت هواوي في السابق ارتكاب أي مخالفات.

عادةً ما تمنع الإضافة إلى تلك القائمة الموردين الأمريكيين من بيع أي شيء للشركة المستهدفة.

ولكن في أواخر عام 2020، قبل مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه مباشرة، منحت وزارة التجارة بعض موردي هواوي الأمريكيين - بما في ذلك إنتل - إذنًا خاصًا لبيع عناصر معينة لشركة معدات الاتصالات العملاقة.

وقال مصدر إن شركة AMD تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لبيع شرائح مماثلة في أوائل عام 2021 بعد تولي الرئيس جو بايدن منصبه لكنها لم تتلق أي رد على طلبها.

ولم تتمكن رويترز من تحديد سبب منح شركة إنتل ترخيصها ولم تحصل شركة AMD على الترخيص. لكن التأثير على مبيعات شرائح وحدة المعالجة المركزية لشركة Huawei كان فوريًا، حيث انخفضت حصة مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Huawei التي تحتوي على شرائح AMD من 47.1% في عام 2020 إلى 9.3% في النصف الأول من عام 2023، وهو عرض تقديمي داخلي من AMD مع بيانات مصدرها NPD وGfK. أظهر.

وارتفعت حصة إنتل من مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي التي تحتوي على شرائحها خلال الفترة من 52.9% إلى 90.7%، بحسب العرض التقديمي.

وهذا يترك الشركتين مع ما يزيد عن 512 مليون دولار "تناقض في الإيرادات المقدرة" بحلول أوائل عام 2023، وفقًا للعرض التقديمي.

ورفضت شركة Circana، الشركة التي تم إنشاؤها العام الماضي من اندماج NPD وIRI، وGfK، المملوكة الآن لشركة NIQ، التعليق.

وقالت المصادر إن الضغط لإلغاء التراخيص بدا من المرجح أن يؤتي ثماره في العام الماضي عندما قال مسؤول حكومي علنًا إن سياسة الترخيص الخاصة بشركة هواوي قيد المراجعة وأخبر الشركات بشكل خاص أن وزارة التجارة ستصلح التناقض في التراخيص.

لكن بحلول أواخر العام الماضي، أوقفت الوكالة خطط إلغاء التراخيص، دون تقديم سبب، حسبما قال شخص مطلع على الأمر ومسؤول أمريكي، وشدد على أنه يمكن إحياء الخطة في وقت لاحق.

ولم تتمكن رويترز من معرفة سبب تعليق وزارة التجارة خططها لإلغاء ترخيص إنتل.

لكن هذا الإجراء جاء في الوقت الذي بذلت فيه واشنطن قصارى جهدها لإعادة ضبط العلاقات مع بكين، بما في ذلك إعادة المحادثات العسكرية بين البلدين، بعد اكتشاف منطاد تجسس صيني في المجال الجوي الأمريكي الشتاء الماضي مما أدى إلى توتر العلاقات بين القوتين العظميين.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن ينتهي ترخيص إنتل في وقت لاحق من هذا العام، ومن غير المرجح أن يتم تجديده. وفي الوقت نفسه، تواصل شركة هواوي الاعتماد بشكل كبير على رقائق إنتل لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها، حسبما يظهر موقعها على الإنترنت.

وفي الصين، نمت حصة مبيعات هواوي من 2.2% في عام 2018 إلى 9.7% في عام 2023 عندما حلت محل شركة Dell باعتبارها ثالث أكبر شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول في الصين، وفقًا لشركة Canalys.