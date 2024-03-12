System Shock تصل أخيرًا إلى وحدات التحكم في 21 مايو

الانتظار قد انتهى تقريبا. أعلنت Nightdive Studios للتو عن تاريخ إصدار 21 مايو لإصدار وحدة التحكم من طبعة جديدة من System Shock. سيكون متاحًا على أجهزة PS4 وPS5 وXbox One وXbox Series X/S، بعد وصوله لأجهزة الكمبيوتر العام الماضي.

قام المطور، جنبًا إلى جنب مع الناشر Prime Matter، بإسقاط مقطع دعائي جديد لإصدار وحدة التحكم، يُظهر التحديث الرسومي المذهل للعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول/RPG لعام 1994. تلقت لعبة Combat أيضًا ترقية كبيرة، نظرًا لأن آليات هذا النوع لم يتم تحسينها تمامًا عندما تم إصدار اللعبة في الأصل قبل 30 عامًا.

تم استقبال نسخة الكمبيوتر الشخصي من الإصدار الجديد بشكل جيد، مع درجة مراجعة إيجابية على Metacritic، ولكن هذه ليست إعادة إصدار بسيطة. يحصل لاعبو وحدة التحكم على بعض الميزات الحصرية لتحلية الرهان. ستتميز بمرئيات بدقة 4K مع 60 إطارًا في الثانية على PS5 وXbox Series X. وهناك أيضًا نهاية جديدة تعمل على "ترقية المواجهة النهائية" مع خصم السلسلة Shodan. تمت إعادة صياغة عناصر التحكم لتناسب لوحات ألعاب وحدة التحكم بشكل أفضل، وهناك بطلة جديدة للقرصنة.

هناك أيضًا القليل من الأشياء هنا لهواة الجمع. تحصل إصدارات PS5 وXbox Series X/S على إصدار فعلي، على الرغم من أنها إصدار رقمي فقط لمشغلات PS4 وXbox One. لا توجد معلومات حول السعر حتى الآن، لكن سعر اللعبة على جهاز الكمبيوتر هو 40 دولارًا.

لقد كانت هذه النسخة الجديدة من لعبة إطلاق النار الشهيرة قادمة منذ وقت طويل. تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2016 كجزء من حملة Kickstarter الناجحة. تعمل Nightdive Studios أيضًا على منفذ محسّن لـ System Shock 2.