كيفية تنظيف وتنظيم جهاز Mac

كلما طالت فترة استخدامك لأي شيء، بما في ذلك جهاز Mac الخاص بك، أصبح الأمر أكثر فوضى. أحد الحلول هو ببساطة الترقية إلى آلة جديدة، ولكن الخطوة الأكثر اقتصادا (والصديقة للبيئة) هي جعل ما لديك يعمل بشكل أفضل. لمساعدة جهاز الكمبيوتر الخاص بك على أن يبدو وكأنه جديد، أو على الأقل أكثر نظافة وأقل فوضوية، قمنا بتجميع هذا الدليل مع التقنيات والتطبيقات المفيدة التي ساعدتنا في الحفاظ على جهاز كمبيوتر أكثر تحضرًا. بدءًا من التنظيف الفعلي وحتى أفكار تزيين القرص الصلب وإدارة علامات التبويب، إليك كيفية تنظيف جهاز Mac الخاص بك وتنظيمه.

كيفية تنظيف شاشة جهاز Mac وجسمه

على الرغم من وجود الكثير من المنتجات التي يمكنك شراؤها والمصممة خصيصًا لمساعدتك في تنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد وجدت أن أبسط طريقة تعمل بشكل أفضل - وهي الطريقة التي توصي بها Apple. للبدء، كل ما ستحتاجين إليه هو بعض الماء في زجاجة رذاذ وقطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة. يمكنك استخدام الماء العادي أو المقطر. وتتمثل ميزة الخيار الأخير في أنه من غير المرجح أن تترك أي بقايا على جهاز Mac الخاص بك، خاصة على الشاشة. يمكنك شراء الماء المقطر من محل بقالة أو صنعه بنفسك باستخدام بعض أدوات الطهي البسيطة. وفي كلتا الحالتين، فهي ميسورة التكلفة أكثر من حلول التنظيف المخصصة وأكثر تنوعًا. إذا لم تكن تمتلك بالفعل أي أقمشة من الألياف الدقيقة، تبيع أمازون 24 عبوة بأسعار معقولة يمكنك الحصول عليها مقابل 14 دولارًا تقريبًا.

هناك منتجان آخران وجدتهما يمكن أن يسهلا المهمة وهما منظف الشاشة Whoosh وGiottos Rocket Blower. لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عن هذا الأخير. سيوفر عليك شراء علب الهواء المضغوط باهظة الثمن والمهدرة.

أما بالنسبة لعملية تنظيف جهاز Mac الخاص بك، فإن أهم نصيحة يجب أن تتذكرها هي البدء بقطعة قماش نظيفة (وهذا جزء من سبب توصيتنا بشرائها بكميات كبيرة). ستوفر على نفسك الوقت والإحباط بهذه الطريقة. ابدأ بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفصله. إذا خرجت واشتريت منفاخ الصواريخ، استخدمه الآن لإزالة أي غبار. إذا لم يكن الأمر كذلك، خذ قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة وقم بتمريرها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انتبه بشكل خاص للمفاتيح، خاصة إذا كنت تمتلك جهاز Mac مزودًا بلوحة مفاتيح على شكل فراشة.

بعد ذلك، قم بترطيب جانب واحد من قطعة قماش التنظيف الخاصة بك إما بالماء أو بالووش. لا تقم أبدًا برش أي سائل مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. سيكون لديك المزيد من التحكم بهذه الطريقة وستتجنب دخول أي رطوبة إلى الأجزاء الداخلية لجهاز Mac. أقوم دائمًا بتنظيف الشاشة أولاً لأن آخر شيء أريد القيام به هو إنشاء المزيد من العمل لنفسي عن طريق نقل الأوساخ من جزء آخر من جهاز الكمبيوتر الخاص بي إلى الشاشة. الخطوة الأخيرة هي تلميع وتلميع جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالجانب الجاف من قطعة القماش. كن لطيفًا هنا لأنك لا تريد خدش الشاشة أو أي جزء آخر منها. من المفترض أن يبدو جهاز Mac الخاص بك نظيفًا مرة أخرى.

كيفية تنظيم القرص الصلب الخاص بك

ايجور بونيفاسيتش / إنجادجيت

أحد أصعب أجزاء تنظيف القرص الصلب لجهاز Mac الخاص بك هو معرفة من أين تبدأ. بعد كل شيء، لدى معظمنا تطبيقات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا ولا نتذكر حتى تثبيتها في المقام الأول. لحسن الحظ، يأتي نظام macOS مزودًا بأداة لمساعدتك في حل هذه المشكلة بالتحديد.

انتقل إلى إعدادات النظام > عام > التخزين. ستجد هنا أداة تقسم مساحة التخزين الخاصة بك إلى فئات واسعة مثل التطبيقات والمستندات والموسيقى والصور وما إلى ذلك. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أحد العناصر الموجودة في القائمة، مثل التطبيقات، لمعرفة آخر مرة استخدمت فيها أحد البرامج، بالإضافة إلى مقدار المساحة التي يشغلها. يمكنك حذف التطبيقات من نفس النافذة.

يعد القسم المخصص للتطبيقات مفيدًا بشكل خاص حيث يمكنك رؤية آخر مرة استخدمت فيها برنامجًا، وكذلك ما إذا كان لم يعد مدعومًا من قبل نظام التشغيل أو إذا كان قديمًا بفضل إصدار أحدث.

لا تحتاج إلى أن أخبرك بإلغاء تثبيت البرامج التي لا تستخدمها، ولكن ما قد لا تعرفه هو أن هناك طريقة أفضل لمسحها بدلاً من مجرد سحبها إلى سلة المهملات. سيساعدك برنامج مجاني يسمى AppCleaner على تعقب أي ملفات ومجلدات قد يتم تركها إذا قمت بحذف أحد التطبيقات فقط.

بعد حذف أي تطبيقات لا تحتاج إليها، انتقل إلى قسم المستندات. الاسم مضلل إلى حد ما هنا حيث ستجد أكثر من مجرد ملفات نصية وجداول بيانات Excel. المستندات، في هذه الحالة، هي المصطلح الشامل للأداة لمجموعة متنوعة من الملفات، بما في ذلك تلك التي تشغل مساحة كبيرة. يمكنك أيضًا حذف أي DMGs (ملفات صور القرص ذات الامتداد .dmg) بأمان والتي قمت بتثبيت التطبيق ذي الصلة لها. الأقسام الأخرى في مساحة التخزين لا تحتاج إلى شرح. الالشيء الآخر الوحيد الذي سأذكره هو أنه إذا كنت تستخدم iPhone لفترة من الوقت، فهناك فرصة جيدة أن يكون لديك نسخ احتياطية قديمة لنظام iOS مخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك حذفها بأمان أيضًا.



عند هذه النقطة، يجب أن يكون القرص الصلب الخاص بك في حالة جيدة جدًا. إذا كنت تريد اتخاذ بعض الخطوات الإضافية لتنظيفه، فهناك تطبيقات مخصصة يمكن أن تساعدك. أحب واحدًا يُدعى CleanMyMac X. ويبلغ ثمنه 40 دولارًا سنويًا، وسيوفر عليك الوقت والمتاعب في القيام بكل ما ذكرته أعلاه (وبعضه) بنفسك. كما أنه يتضاعف كأداة لإزالة البرامج الضارة.

لنبدأ بشريط القائمة. قد لا يكون من الناحية الفنية جزءًا من سطح المكتب، ولكن يمكن أن يقطع الجهاز المرتب شوطًا طويلًا نحو جعل كل شيء آخر يبدو أقل فوضى. توصيتي هنا هي تنزيل تطبيق بقيمة 16 دولارًا يسمى Bartender. للوهلة الأولى، يبدو أنه برنامج بسيط يسمح لك بإخفاء عناصر شريط القوائم غير المرغوب فيها خلف أيقونة ذات ثلاث نقاط. ومع ذلك، تكمن قوة Bartender في أنك تحصل على الكثير من خيارات التخصيص. على سبيل المثال، يمكنك تعيين مشغل يقوم تلقائيًا بنقل رمز حالة البطارية من الاختباء عندما لا يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصلاً بمأخذ طاقة.

بينما نحن في موضوع شريط القائمة، خذ ثانية للانتقال إلى إعدادات النظام > عام > عناصر تسجيل الدخول وإلقاء نظرة على جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها عند تشغيل نظامك. يمكنك تسريع نظامك عن طريق تقليص هذه القائمة إلى البرامج التي تستخدمها بشكل متكرر فقط.

عندما يتعلق الأمر بسطح المكتب نفسه، فإن أفضل نصيحة هي الأقل هي الأكثر. لا شيء سيجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك يبدو وكأنه فوضى عارمة أكثر من سطح المكتب المزدحم. يمكن أن تساعد المجلدات والمكدسات، ولكن بالنسبة لمعظم الأشخاص، أظن أن جزءًا من المشكلة هو أنهم يستخدمون سطح المكتب الخاص بهم كوسيلة للعثور بسرعة وسهولة على الملفات التي تهمهم.

إذا واجهت صعوبة في العثور على ملف أو مجلد معين على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فحاول استخدام إمكانات وضع العلامات في جهاز Mac الخاص بك بدلاً من ذلك. ابدأ بفتح قائمة إعدادات Finder ("الأمر" + "،") وانقر فوق علامة التبويب "العلامات". يمكنك استخدام الإعدادات الافتراضية التي يوفرها نظام التشغيل macOS أو إنشاء إعدادات خاصة بك. وفي كلتا الحالتين، اسحب العناصر التي تعتقد أنك ستستخدمها كثيرًا إلى المناطق المفضلة الموجودة أسفل نافذة التفضيلات. وهذا سيجعل من السهل الوصول إليها عندما تريد استخدامها. لإلحاق علامة بملف أو مجلد، انقر عليها أثناء الضغط على مفتاح ctrl وحدد العلامة التي تريدها من القائمة المنسدلة. يمكنك أيضًا وضع علامة على ملف أثناء العمل عليه داخل التطبيق. ضع في اعتبارك أنه يمكنك تطبيق علامات متعددة على ملف أو مجلد واحد. يمكنك حتى تطبيقها على التطبيقات.

ما يجعل العلامات مفيدة جدًا في نظام التشغيل macOS هو أنها يمكن أن تظهر في الشريط الجانبي لـ Finder ويمكن البحث عنها بسهولة إما مباشرة من خلال Finder أو باستخدام Siri. طالما أن لديك نظامًا لتنظيم ملفاتك، حتى لو كان نظامًا بسيطًا، فستجد أنه من الأسهل تتبعها. على سبيل المثال، أحب تطبيق علامة Engadget على أي ملفات متعلقة بعملي. سأضيف علامة "مهم" إذا كان شيئًا بالغ الأهمية وأريد العثور عليه بسرعة.

إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في تحسين تجربة Finder هي Alfred. إنها بشكل فعال نسخة أكثر قوة من ميزة Spotlight من Apple. ومن بين أشياء أخرى، يمكنك استخدام Alfred للعثور على التطبيقات وتشغيلها بسرعة. هناك القليل من منحنى التعلم، ولكن بمجرد أن تتقنه، سيغير ألفريد طريقة استخدامك لجهاز Mac الخاص بك للأفضل.

إذا كنت تستخدم نظامي التشغيل macOS وWindows 10، فستعرف أن نظام تشغيل Apple لا يأتي مزودًا بأفضل أدوات إدارة النوافذ. يمكنك النقر مع الاستمرار على زر ملء الشاشة الأخضر لتجانب النافذة إما على الجانب الأيسر أو الأيمن من شاشتك، ولكن هذا كل ما في الأمر، وكانت الميزة دائمًا أقل دقة من نظيرتها في Windows.

اقتراحي هو تنزيل تطبيق يكرر ميزة الالتقاط الموجودة في نظام التشغيل Windows 10. لديك العديد من الخيارات المتنافسة التي تقدم نفس الوظيفة بشكل أو بآخر. برنامجي المفضل هو برنامج بقيمة 5 دولارات يسمى Magnet. إذا كنت تريد بديلاً مجانيًا، فاطلع على Rectangle. هناك خيار آخر وهو BetterSnapTool، الذي يوفر وظائف أكثر من Magnet ولكنه لا يتمتع بواجهة نظيفة. تمنحك التطبيقات الثلاثة طرقًا أكثر بكثير لتهيئة النوافذ الخاصة بك مقارنة بما تحصل عليه من خلال الأداة المدمجة في نظام التشغيل macOS. كما أنها تأتي مع دعم الاختصارات، مما يعني أنه يمكنك إعداد النوافذ بسرعة والبدء في العمل.