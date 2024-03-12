الزمالك يسقط بالثلاثة أمام الجونة ويواصل معاناته في الدوري

تلقى فريق الزمالك خسارة قاسيه أمام مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الزمالك الشوط بهجوم ضاغط بحثاً عن خطف هدف مبكر يربك حسابات الجونة المتكتل دفاعياً كما هو متوقع.

واهدر أحمد حمدي أخطر فرص الشوط في القيقة الرابعة بعد إنفراد تام بالحارس الذي تصدى للكرة بصعوبة.

وكاد محمود علاء في الدقيقة 6 أن يخطف هدف التقدم للأبيض إلا أن تسديدته إرتدت من أحد المدافعين إلى ركنية جديدة.

تماسك الجونة بعد مرور الربع ساعة الأولى وبدأت هجمات المرتدة تشكل خطورة كبيرة على دفاعات الزمالك.

وفي الدقيقة 30 نجح رضا صلاح في خطف هدف التقدم لجونة بعد انفراد تام بالحارس محمد صبحي.

ضغط الزمالك بحثاً عن تعديل النتيجة ون جدوى لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح الجونة.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك شوط اللقاء الثاني بضغط هجومي متوقع بحثاً عن تعديل النتيجة مبكراً.

وفي الدقيقة 47 ينجح أحمد فتوح في تعديل النتيجة للأبيض بضربة رأس بعد عرضية متقنة من شيكابالا.

واصل الزمالك هجومه ونجح بعد 3 دقائق فقط في تسجيل هدف التقدم عن طريق سامسون بعد عرضية من فتوح.

سيطر الزمالك على مجريات اللعب تماماً بعد الهدفين رغم محاولات الجونة المتواصلة لشن هجمات مرتدة خطيرة.

وكاد سامسون أكينولا أن يضيف الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 70 الا أن دفاع الجونة أبعد الكرة من على خط المرمى، قبل أن يرد أشرف مجدي فرصة خطيرة للجونة الا ان تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 75 يسجل ايمانويل لاكي هدف ثاني للجونة لتعود المباراة لنقطة الصفر.

ومن مرتدة سريعة ينجح فرانك ايتوجا في خطف ثالث الأهداف في الدقيقة 82.

وكاد الجونة من مرتدة أخرى أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 92 الا أن عبد الله السعيد أبعد الكرة من على خط المرمى.

حاول الزمالك غدراك التعادل في الدقائق القليلة المتبقية دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز مستحق للجونة.