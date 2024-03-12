مقتل 9 أشخاص ونقل 78 آخرين للمستشفى بعد تناول لحوم السلاحف البحرية في زنجبار

لقي ثمانية أطفال وشخص بالغ حتفهم، بعد تناول لحم السلاحف البحرية في جزيرة بيمبا في أرخبيل زنجبار ونقل 78 شخصا آخرين إلى المستشفى، حسبما ذكرت السلطات.

لحم السلاحف البحرية

يعتبر لحم السلاحف البحرية طعاما شهيا من قبل سكان زنجبار على الرغم من أنه يؤدي بشكل دوري إلى وفيات بسبب chelonitoxism ، وهو نوع من التسمم الغذائي.

وكان الشخص البالغ الذي توفي في وقت متأخر من يوم الجمعة والدة أحد الأطفال الذين توفوا في وقت سابق، حسبما قال المسؤول الطبي في منطقة مكواني، الدكتور حاجي بكاري، إن لحم السلاحف استهلك يوم الثلاثاء.

وقال بكاري لوكالة أسوشيتد برس إن الاختبارات المعملية أكدت أن جميع الضحايا أكلوا لحم السلاحف البحرية.

وأرسلت السلطات في زنجبار، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في دولة تنزانيا الواقعة في شرق أفريقيا، فريقا لإدارة الكوارث بقيادة حمزة حسن جمعة، الذي حث الناس على تجنب استهلاك السلاحف البحرية.

في نوفمبر 2021، توفي سبعة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، في بيمبا بعد تناول لحم السلاحف بينما تم نقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى.