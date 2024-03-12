Apple تسمح بتوزيع تطبيقات iOS على مواقع الويب في الاتحاد الأوروبي

بعد أيام من بدء شركة آبل السماح لمستخدمي iOS في الاتحاد الأوروبي باستخدام متاجر تطبيقات الطرف الثالث، أعلنت الشركة عن المزيد من التغييرات المتعلقة بكيفية قيام المطورين بتوزيع تطبيقاتهم. والأهم من ذلك، أن أولئك الذين يستوفون معايير معينة سيكونون قادرين على السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من مواقعهم على الويب.

سيسمح خيار التوزيع عبر الويب، والذي سيكون متاحًا هذا الربيع، للمطورين بشكل فعال بتجاوز النظام البيئي للتطبيقات بالكامل لتطبيقاتهم الخاصة. لكي يكون المطورون مؤهلين، سيحتاجون إلى الاشتراك في قواعد متجر التطبيقات الجديدة التي تجعلهم يدفعون رسومًا مقابل كل تثبيت مستخدم بعد حدود معينة وأن يكونوا عضوًا في برنامج مطوري Apple الذي كان في وضع جيد لمدة عامين على الأقل. سيحتاجون إلى "الحصول على تطبيق حصل على أكثر من مليون عملية تثبيت سنوية أولى على نظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي في السنة التقويمية السابقة" من بين معايير أخرى، وفقًا لوثيقة الدعم.

من خلال وضع قواعد معينة لدعم التنزيلات من الويب، تأمل شركة Apple في تقليل مخاطر قيام المستخدمين بتثبيت تطبيقات غير واضحة، مثل تلك التي تحتوي على برامج ضارة أو تلك التي تدعم القرصنة. ومع ذلك، وبالنظر إلى الانتقادات الموجهة ضد الشركة بسبب التزامها على ما يبدو بنص قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي وليس روحه، فإن حقيقة أن الشركة تمارس السيطرة على تنزيلات التطبيقات من الويب قد تخضع للتدقيق أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، كما يشير موقع 9to5Mac، تسمح Apple الآن للمطورين بتشغيل أسواق التطبيقات التي تحتوي فقط على تطبيقاتهم الخاصة. في السابق، كان مطلوبًا منهم تقديم تطبيقات من مطورين آخرين. على هذا النحو، هذا يعني أن أمثال Epic Games وXbox وMeta يمكن أن يكون لديهم أسواق تطبيقات iOS تتضمن فقط تطبيقاتهم وألعابهم الخاصة.

وأخيرًا وليس آخرًا، سيتمتع المطورون بمزيد من المرونة فيما يتعلق بكيفية توجيه المستخدمين إلى صفحة ويب خارجية لإكمال معاملة للسلع والخدمات الرقمية. قدمت شركة Apple قوالب تصميم للعروض الترويجية والخصومات والصفقات داخل التطبيق، ولكن هذه أصبحت الآن اختيارية اعتبارًا من اليوم. وهذا يعني أن أمثال Spotify وNetflix يمكنهم الآن تصميم روابط إلى مواقعهم على الويب (وربما تجنب التخفيض بنسبة 30 بالمائة الذي تحصل عليه Apple من الاشتراكات من الاشتراكات المستندة إلى التطبيق).