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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري الممتاز.. الجونة يمزق شباك الزمالك بالهدف الثالث

مباراة الجونة والزمالك
مباراة الجونة والزمالك

إستعاد فريق الجونة تقدمه أمام ضيفه الزمالك بتسجيله الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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الزمالك يتاخر بهدف أمام الجونة في الشوط الأول

وسجل فرانك ايتوجا الهدف الثالث للجونة بعد هجمة مرتدة مثالية في الدقيقة 82 ليمنح فريقه الأفضلية مجدداً في المباراة.

وكان الجونة قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، قبل أن يعدل الزمالك النتيجة ويتقدم بهدفين في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني.

وتعادل الجونة بضربة رأس عن طريق إيمانويل لاكي قبل أن يسجل ايتوجا هدف التقدم.

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