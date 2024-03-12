الدوري الممتاز.. الجونة يمزق شباك الزمالك بالهدف الثالث

إستعاد فريق الجونة تقدمه أمام ضيفه الزمالك بتسجيله الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل فرانك ايتوجا الهدف الثالث للجونة بعد هجمة مرتدة مثالية في الدقيقة 82 ليمنح فريقه الأفضلية مجدداً في المباراة.

وكان الجونة قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، قبل أن يعدل الزمالك النتيجة ويتقدم بهدفين في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني.

وتعادل الجونة بضربة رأس عن طريق إيمانويل لاكي قبل أن يسجل ايتوجا هدف التقدم.