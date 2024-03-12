الإسماعيلي يستأنف تدريباته إستعداداً لمباراة سموحة

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليوم خلال فترة التوقف ،استعدادا للقاء سموحة نهاية مارس الجاري لحساب الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المحلي.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة في أعقاب التعادل مع المقاولون العرب بالجولة الماضية للمسابقة.

المران اشتمل على مجموعة من التدريبات البدنية بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

كما تطرق المران لتدريبات خططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة.