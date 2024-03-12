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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يستأنف تدريباته إستعداداً لمباراة سموحة

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته اليوم خلال فترة التوقف ،استعدادا للقاء سموحة نهاية مارس الجاري لحساب الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة في أعقاب التعادل مع المقاولون العرب بالجولة الماضية للمسابقة.

المران اشتمل على مجموعة من التدريبات البدنية بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

كما تطرق المران لتدريبات خططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة.

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