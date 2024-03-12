Moto G Power وMoto 5 5G.. موتورولا تعلن عن هاتفين بميزانية محدودة

أعلنت شركة موتورولا للتو عن اثنين من الهواتف الذكية الجديدة ذات الميزانية المحدودة، والتي من المقرر أن يتم إصدارها في المستقبل القريب. هذه تحديثات للهواتف الشهيرة Moto G Power وMoto 5 5G. الأجهزة المحمولة القادمة لا تعيد اختراع العجلة، لأنها عبارة عن تحديثات متكررة، ولكن هناك بعض المواصفات اللائقة التي تستحق المشاركة.

يتميز 2024 Moto G Power بشاشة مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD + 120 هرتز ومكبرات صوت استريو Dolby Atmos ونظام كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية تثبيت الصورة. هناك مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7020 وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع فتحة microSD وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت واتصال 5G وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة كاملة مع شحن سريع بقوة 30 وات. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى إنجاز المهمة عندما يتعلق الأمر ببث الوسائط والألعاب الخفيفة وتصفح الويب.

ويتميز هاتف Moto G Power الجديد أيضًا بغطاء خلفي مقاوم لبصمات الأصابع مصنوع من الجلد النباتي، والذي تقول الشركة إنه يوفر "تصميمًا مذهلاً ومتميزًا وشعورًا مريحًا". سيأتي هذا الهاتف إلى Cricket أولاً، في 22 مارس، قبل أن تصل النسخة غير المؤمنة إلى تجار التجزئة التقليديين في 29 مارس. وسيكلف 300 دولار.

يشتمل Moto G 5G على شاشة أصغر قليلاً مقاس 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ومكبرات صوت استريو Dolby Atmos ونظام كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مزود بعدسة ماكرو. وكما يوحي الاسم، فهذا هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج Snapdragon 4 Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت. تمامًا مثل G Power، هناك بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع. يأتي مزودًا بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، ولكن هناك فتحة microSD قابلة للتوسيع.

سيكون Moto G 5G المحدث متاحًا على T-Mobile وMetro في 21 مارس، مع توفر أوسع بدءًا من 2 مايو. ويكلف 200 دولار فقط. أصدرت موتورولا مؤخرًا تحديثًا للهاتف الذكي G Play، والذي يبلغ سعره 150 دولارًا. من المؤكد أن الشركة تحب هواتف السلسلة G.