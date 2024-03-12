دعوى قضائية ضد NVIDIA لانتهاك حقوق النشر الخاصة بالذكاء الاصطناعي

أصبح من الصعب مواكبة الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق الطبع والنشر ضد الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع رفع دعوى جماعية جديدة مقترحة إلى المحاكم الأسبوع الماضي. هذه المرة، رفع المؤلفون دعوى قضائية ضد شركة NVIDIA بسبب منصة الذكاء الاصطناعي NeMo، وهو نموذج لغة يسمح للشركات بإنشاء وتدريب روبوتات الدردشة الخاصة بها، حسبما أفاد Ars Technica. يزعمون أن الشركة قامت بتدريبها على مجموعة بيانات مثيرة للجدل استخدمت كتبهم بشكل غير قانوني دون موافقة.

طالب المؤلفون عبدي ناظميان وبريان كين وستيوارت أونان بمحاكمة أمام هيئة محلفين وطلبوا من NVIDIA دفع تعويضات وتدمير جميع نسخ مجموعة بيانات Books3 المستخدمة لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة NeMo (LLMs). يزعمون أن مجموعة البيانات نسخت مكتبة ظل تسمى Bibliotek تتكون من 196640 كتابًا مقرصنة.

وجاء في المطالبة: "باختصار، اعترفت NVIDIA بتدريب نماذج NeMo Megatron الخاصة بها على نسخة من مجموعة بيانات The Pile". "لذلك، قامت NVIDIA بالضرورة أيضًا بتدريب نماذج NeMo Megatron الخاصة بها على نسخة من Books3، لأن Books3 جزء من The Pile. بعض الكتب التي كتبها المدعين هي جزء من Books3 - بما في ذلك الأعمال المنتهكة - وبالتالي قامت NVIDIA بالضرورة بتدريب نماذج NeMo Megatron الخاصة بها على نسخة أو أكثر من الأعمال المخالفة، مما يشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الطبع والنشر للمدعين.

ردًا على ذلك، قالت NVIDIA لصحيفة وول ستريت جورنال: "نحن نحترم حقوق جميع منشئي المحتوى ونعتقد أننا أنشأنا NeMo مع الامتثال الكامل لقانون حقوق الطبع والنشر".

في العام الماضي، تعرضت شركتا OpenAI وMicrosoft لدعوى قضائية بشأن حقوق الطبع والنشر من مؤلفين غير روائيين، زاعمين أن الشركتين كسبت أموالاً من أعمالهما لكنها رفضت دفعها. وتم إطلاق دعوى قضائية مماثلة في وقت سابق من هذا العام. هذا بالإضافة إلى دعوى قضائية رفعتها مؤسسات إخبارية مثل The Intercept وRaw Story، وبالطبع الإجراء القانوني الذي بدأ كل هذا من صحيفة نيويورك تايمز.