OpenAI: مزاعم دعوى إيلون موسك غير متماسكة

قالت OpenAI في دعوى قضائية كمدعى عليها في الدعوى القضائية التي رفعها إيلون ماسك: "لا توجد اتفاقية تأسيس، أو أي اتفاق على الإطلاق مع Musk". نحن نتحدث بالطبع عن الدعوى القضائية التي رفعها Musk ضد OpenAI، والتي تتهمها بانتهاك وضعها كمنظمة غير ربحية، فضلاً عن انتهاك اتفاقية التأسيس التي وعدت المنظمة بأنها لن تعمل أبدًا من أجل الربح وستطلق سراح الذكاء الاصطناعي الخاص بها. علانية. وقالت الشركة إن ادعاءات الملياردير تستند إلى "مقدمات واقعية ملتوية وغير متماسكة في كثير من الأحيان". ووصفت الاتفاقية التأسيسية بأنها "خيالية استحضرها " ماسك " ليطالب دون جدوى بثمار مشروع دعمه في البداية، ثم تخلى عنه، ثم شاهده ينجح بدونه."

إذا تم اكتشاف القضية، فهناك أدلة من شأنها أن تظهر أن Musk دعم انتقال OpenAI إلى هيكل ربحي، "ليسيطر عليه Musk نفسه"، تابع OpenAI. علاوة على ذلك، يُزعم أن الملياردير توقف عن دعم المشروع عندما لم يتم اتباع أفكاره. يعكس هذا البيان منشور مدونة الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث نشرت رسائل بريد إلكتروني مزعومة من وإلى Musk عندما كان لا يزال مشاركًا في المنظمة. بناءً على تلك التبادلات، عرف " ماسك " وكان يؤيد تحويل OpenAI إلى كيان يهدف إلى الربح. حتى أنه أراد السيطرة الكاملة عليها بصفته الرئيس التنفيذي والحصول على أغلبية الأسهم. وافق ماسك أيضًا على اقتراح ربط المنظمة بشركة تيسلا، حتى تتمكن شركة صناعة السيارات من توفير تمويلها. وفي النهاية، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، وأنهى " ماسك " مشاركته.

وكتبت OpenAI في ملفها: "بالنظر إلى التقدم التكنولوجي الملحوظ الذي حققته OpenAI، يريد Musk الآن هذا النجاح لنفسه". "يزعم " ماسك " أنه يقدم هذه الدعوى للبشرية، في حين أن الحقيقة - الواضحة حتى من وجه حجج " ماسك " المتناقضة - هي أنه يستخدمها لتعزيز مصالحه التجارية الخاصة."

قدم ماسك شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي والتي تسمى xAI العام الماضي، بهدف نبيل إلى حد ما وهو فهم "الطبيعة الحقيقية للكون". بعد أيام قليلة من نشر OpenAI منشور مدونتها الذي ادعى فيه أن Musk كان يعلم أنه لم يكن ينوي أبدًا فتح مصدر تقنيته، أعلن الملياردير أن xAI ستفتح مصدر برنامج Grok chatbot الخاص بها. في حين أنه قد يكون بمثابة حفر في OpenAI، يمكن لـ Grok مفتوح المصدر أيضًا الحصول على تعليقات شركته من مجتمع المطورين، والتي يمكن لـ xAI استخدامها بعد ذلك لتحسين التكنولوجيا الخاصة بها.