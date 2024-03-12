هواوي تركز على التحول الرقمي الذكي والمستدام والشامل في MWC 2024

استضافت مدينة برشلونة، بإسبانيا، النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2024 والذي أُقيم تحت شعار "المستقبل أولاً"، حيث يعد الملتقي السنوي للخبراء في مجال التكنولوجيا الذي تنظمه GSMA، وقد برزت شركة هواوي بشكل خاص خلال فعاليات المؤتمر، حيث ظهرت ريادتها التكنولوجية والتزامها بالابتكار المستدام والشمول الرقمي.

كما أكدت هواوي خلال المؤتمر على التزامها بالتحول الرقمي الذكي والشامل والبيئي، خاصة في أفريقيا، حيث تشارك هواوي شمال أفريقيا (شمال وغرب ووسط أفريقيا) بنشاط في قيادة الابتكار التكنولوجي بما يتناغم مع احتياجات السكان.

وعلى هامش المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC، قامت هواوي بإطلاق العديد من الحلول لدعم التحول الرقمي أبرزها:

إطلاق "نادي رواد التحول الرقمي الذكي" في شمال أفريقيا:

خلال فعاليات منتدى تحويل العمليات لشمال أفريقيا (OTF) 2024 الذي نظمته هواوي في 25 فبراير، أطلقت الشركة نادي "رواد التحول الرقمي الذكي" في شمال أفريقيا، بالشراكة مع العديد من المشغلين الافريقيين، وذلك تحت شعار "إطلاق عصر جديد من التحول الرقمي الذكي"، والذي شارك فيه أكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين، ومشغلي الاتصالات وقادة وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحللين، لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز التحول الرقمي الذكي لشركات الاتصالات.

إطلاق حل xCare Digital Operation في شمال أفريقيا:

كشف السيد/ إريك يوان، رئيس قطاع الخدمات والتسليم بشركة هواوي شمال أفريقيا، عن إطلاق حل xCare Digital Operation لمنطقة شمال أفريقيا، والذي يهدف إلى دعم المشغلين المحليين في رحلتهم للتحول الرقمي. وفي ختام الحدث، أكد السيد/ تيري هيي، الرئيس شركة هواوي شمال أفريقيا (شمال وغرب ووسط أفريقيا)، على نجاح الشركة التجاري وتفانيها في المنطقة على مدار أكثر من 20 عامًا، مشدداً على أهمية التقنية الرقمية الذكية في المحافظة على النمو والتنافسية لدى المشغلين.

المساهمة في التدريب الرقمي في مجال التقنيات الحديثة:

خلال فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة، عقدت شركة هواوي "قمة هواوي للمواهب" تحت شعار "مواهب المعلومات والاتصال: دعم التميز في العالم الرقمي"، والتي تم اطلاقها بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) في المغرب، بهدف توفير التدريب لـ 10000 شخص من المعلمين والمدربين والمديرين في مجال محو الأمية. ويركز المشروع على تحسين مهارات الشباب والكبار على القراءة والكتابة واستخدام التكنولوجيا، وسيستفيد كل فرد منهم من تدريبات أساسية كجزء من المبادرة الوطنية لعام 2025.

أكدت فيكي زانغ، نائب رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في هواوي، على التزام الشركة طويل الأمد بتنمية المواهب الرقمية في جميع أنحاء العالم، مشددة على ضرورة مشاركة المزيد من الأشخاص في هذه المشاريع ليشكّلوا نماذج ملهمة للآخرين مما يسهم في خلق مستقبل رقمي شامل.

كما تمت مناقشة إنشاء نظام بيئي مزدهر ومستدام للتدريب الرقمي وذلك عن طريق X Space التي نظمته شركة هواوي شمال أفريقيا في 27 فبراير وإدارة محمدو ديالو، مؤسس وناشر مجلة Cio Mag، حيث شدد جميع المشاركين على أهمية إنشاء أنظمة تدريبية رقمية لتعزيز المواهب في أفريقيا، من خلال تحديث مهاراتهم والارتقاء بها.

قال عدنان بن حليمة، نائب الرئيس المسؤول عن العلاقات العامة بشركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا: "على الرغم من ارتفاع الطلب على المواهب الشابة في سياق التحول الرقمي الحالي، فإن العقول المهاجرة تشكل تحديًا كبيرًا في منطقتنا".

المساهمة في الاستدامة البيئية:

وخلال مناقشات المؤتمر، تم التأكيد على أن الاستدامة تأتي في صميم التزام شركة هواوي وخاصة في أفريقيا، وذلك خلال الجلسة النقاشية التي حضرها كلا من، جيريمي لين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي شمال أفريقيا، وعدنان بن حليمة، نائب الرئيس المسؤول عن العلاقات العامة بشركة هواوي شمال أفريقيا. حيث ناقشوا فيها ضرورة تقليل استهلاك الطاقة حيث تتعرض العديد من الأجهزة لانتقادات بسبب استهلاكها الكبير للطاقة، وخاصة البنية التحتية السحابية.

وقد ألقى جيريمي لين الضوء على التقدم البارز الذي حققته الشركة في هذا المجال، قائلا: "لقد حققنا في هواوي خطوات كبيرة لتحسين استهلاك الطاقة والاستفادة من التقدم في الذكاء الاصطناعي وطرق التبريد المبتكرة الرائدة"، مما يؤكد جهود وتفاني هواوي في تعزيز كفاءة الطاقة والمساهمة في الاستدامة البيئية.