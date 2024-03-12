نظارات Meta Ray-Ban الشمسية يمكنها تحديد المعالم ووصفها

وصلت ميزات البحث المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى النظارات الشمسية Meta من Ray-Ban في العام الماضي مع بعض الإمكانات المثيرة للإعجاب (والمثيرة للقلق) - ولكن ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الأخير تبدو مفيدة جدًا. إنه يحدد المعالم في مواقع مختلفة ويخبرك المزيد عنها، ويعمل كنوع من الدليل السياحي للمسافرين، كما كتب Meta CTO Andrew Bosworth في منشور Threads.

عرض بوسورث بعض نماذج الصور التي تشرح سبب كون جسر البوابة الذهبية باللون البرتقالي (يسهل رؤيته في الضباب)، وتاريخ منازل "السيدات المطلية" في سان فرانسيسكو والمزيد. بالنسبة لهؤلاء، ظهرت الأوصاف كنص أسفل الصور.

علاوة على ذلك، استخدم مارك زوكربيرج Instagram لإظهار الإمكانات الجديدة عبر بعض مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في مونتانا. هذه المرة، تستخدم النظارات الصوت لتقديم وصف لفظي لجبل بيج سكاي وتاريخ قوس روزفلت، بينما تشرح (مثل رجل الكهف) كيفية تشكل الثلج.

قامت Meta بمعاينة الميزة في حدث Connect الخاص بها العام الماضي، كجزء من إمكانات "متعددة الوسائط" الجديدة التي تسمح لها بالإجابة على الأسئلة بناءً على بيئتك. تم تمكين ذلك بدوره عندما تمكنت جميع نظارات Meta الذكية من الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي (بدلاً من قطع المعرفة في عام 2022 كما كان من قبل)، مدعومًا جزئيًا ببحث Bing.

تعد هذه الميزة جزءًا من ميزة تشبه Google Lens من Meta والتي تمكن المستخدمين من "إظهار" الأشياء التي يرونها من خلال النظارات وطرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي حولها - مثل الفواكه أو النص الأجنبي الذي يحتاج إلى ترجمة. إنه متاح لأي شخص في برنامج الوصول المبكر لـ Meta، والذي لا يزال محدود العدد. وقال بوسورث في المنشور: "بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا لا يستطيعون الوصول إلى الإصدار التجريبي، يمكنك إضافة نفسك إلى قائمة الانتظار بينما نعمل على إتاحة هذا لعدد أكبر من الأشخاص".