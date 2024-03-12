الأثر التربوى للصيام

الصيام يُربى ملكة التقوى الواقية من ارتكاب الجرائم ويسمو بالصائم عن الحيوانية إلى الجانب الملكى.

وقد بين الله سبحانه وتعالى - فى كتابه الكريم أن علة الصيام تحصيل التقوى وهى ملكة المراقبة لله عز وجل, وإن شئت فقل الضمير الحى أو الوازع الدينى، قال الله تعالى فى بداية الحديث عن آيات الصيام «يَأيُّهَا ‌الَّذِينَ ‌ءَامَنُواْ ‌كُتِبَ ‌عَلَيكُمُ ‌الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ» وتدل كلمة التقوى فى اللغة على معنى: حفظ الشىء مما يؤذيه ويضره، وجَعل النفس فى وقاية مما يُخاف وفى الشرع: حفظ النفس عما يُؤثم، وذلك بترك المحظور، وبعض المباحات.

والتقوى - فوق ما فيها من اتقاء غضب الله وعقابه كما فى معناها فى اللغة - هى تكون الضمير الإسلامى اليقظ, الذى يقوم بحماية صاحبه من الانحراف والزلل فى سره وفى علنه، وفى خلوته وحين يكون مع الناس، وفيما لا يستطيع الناس أن يطلعوا عليه وفيما يستطيعون، وهذا الضمير وحده هو الذى يعصم من الانحراف فعلة الصيام تكون هذا الضمير الحى المانع من الانحراف وارتكاب المخالفات وذلك أن التقوى تعنى الجهاز الرقابى لدى الانسان، الذى يقفه أمام حدود الله، فلا يقربها فى المنهيات، ولا يتعداها فى الأوامر، وهذا الجهاز أشبه بإشارة المرور الحمراء التى تنبه الانسان إذا ما أراد أن يخترق الحواجز ويرتكب المخالفات.