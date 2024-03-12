فوائد الخزائن الحديدية لكل من المنازل والشركات

توفر الخزن الحديدية التجوري العديد من الفوائد لكل من المنازل والشركات. هنا بعض منها:

الأمان: توفر الخزائن الآمنة مكانًا آمنًا لتخزين مقتنياتك القيمة مثل النقود والمجوهرات والمستندات المهمة. إنها توفر الحماية ضد السرقة والحرائق والكوارث الأخرى، مما يمنح راحة البال لأصحاب المنازل وأصحاب الأعمال.

منع السرقة: يعد القبو الآمن رادعًا كبيرًا للصوص المحتملين، مما يقلل من احتمالية محاولتهم السرقة من الممتلكات الخاصة بك. كما أنها توفر طريقة لتخزين النقود والمقتنيات الثمينة الأخرى بطريقة أكثر أمانًا من مجرد قفلها في درج أو خزانة.

التنظيم: يمكن أن تساعد الخزائن الآمنة في الحفاظ على العناصر المهمة منظمة، مما يضمن سهولة الوصول إليها عند الحاجة. يمكنهم أيضًا توفير موقع مركزي للعناصر القيمة، مما يسهل تتبعها.

الامتثال: بالنسبة للشركات، يمكن أن تساعد الخزائن الآمنة في تلبية متطلبات الامتثال لتخزين أنواع معينة من البيانات الحساسة، مثل السجلات المالية أو معلومات العميل السرية.

التحكم في الوصول: تسمح الخزائن الحديدية بالتحكم بالشخص المصرح له بالدخول إليها، مما يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إليها. ويساعد ذلك على منع السرقة أو الاستخدام غير المصرح به العناصر المخزنة في الخزنة.

بشكل عام، توفر الخزائن الآمنة طريقة آمنة ومريحة لتخزين العناصر القيمة، مما يجعلها استثمارًا أساسيًا لكل من المنازل والشركات.

تعتبر الخزائن الآمنة مفيدة للغاية لكل من الأسر والشركات لأنها توفر العديد من الفوائد. أولاً، أنها توفر مساحة تخزين آمنة للممتلكات القيمة مثل النقود والمجوهرات والمستندات المهمة. يضمن مرفق التخزين الآمن هذا الحماية ضد السرقة والحرائق وغيرها من الكوارث، مما يجلب راحة البال لأصحاب المنازل وأصحاب الأعمال. ثانيًا، تعمل الخزائن الآمنة كرادع للصوص المحتملين، و ثنيهم عن محاولة سرقة الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، فهي بمثابة بديل أكثر أمانًا لتخزين النقود والأشياء القيمة الأخرى في الخزانة أو الدرج. وأخيرًا، تساعد هذه الخزائن في الحفاظ على نظام منظم للعناصر المهمة، وبالتالي ضمان سهولة الوصول إليها والموقع المركزي. يمكن الوفاء بالتزامات الامتثال الخاصة بالشركات باستخدام خزائن آمنة لتخزين البيانات الحساسة، مثل معلومات العميل السرية أو السجلات المالية. توفر الخزائن الآمنة أيضًا وصولاً متحكمًا إلى العناصر القيمة، مما يساعد على منع السرقة أو الاستخدام غير المصرح به. يمكن لكلمن المنازل والشركات الاستفادة من حلول التخزين الآمنة التي توفرها خزائن FINLOYD، مما يجعلها استثمارًا ضروريًا.

شرح عن الخزن التجوري المقاومة للسرقة

قبل أن تشتري خزنة، من الجيد أن تتعرف على نظام التصنيف الذي يُظهر قدرة الخزنة على مقاومة السرقة. تم اختبار مجموعتنا من الخزائن عالية الأمان من Valberg من الدرجة 1 إلى 6 بشكل مستقل واعتمادها وفقًا للمعايير الأوروبية EN 1143-1.

كيف يعمل نظام الاحتبار GRADING للخزن؟

تخضع كل خزنة حديدية لسلسلة من الاختبارات قبل أن يتم اعتمادها ومنحها شهادة EN 1143-1.

أعلى تصنيف، الدرجة 5، يعني أن الخزنة لديها أكبر مستوى من المقاومة في حالة وقوع سرقة، في حين يشير تصنيف الدرجة 0 إلى مقاومة أقل ومع ذلك، هذا لا يعني أن الخزن التي تحمل تصنيف الدرجة 0 لا تستحق اهتمامك. في الواقع، فهي رائعة للاستخدام المنزلي والمكتبي وتخزين النقود والأشياء الثمينة. بشكل أساسي، يتم إنشاء الدرجات لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير حتى تتمكن من اختيار المنتج المناسب لمنزلك أو عملك.

التقييم للخزن

إلى جانب الدرجة، يتم أيضًا تعيين تصنيف نقدي يشير إلى المبلغ النقدي الذي تم إنشاؤه لحمايته. تحتوي خزن Valberg على كل شيء… معتمدة ومصنوعة في بلغاريا…

وغني عن القول أنه يجب عليك دائمًا تأمين محتويات خزنتك، وهنا يأتي دور التصنيف النقدي. التغطية الخاصة بك تعتمد على درجة الأمان.

:كل درجة لها التصنيفات التالية

الدرجة الأولى – تصنيف نقدي قدره 10000 جنيه إسترليني وتصنيف الأشياء الثمينة 100000 جنيه إسترليني.

الدرجة الثانية – تصنيف نقدي قدره 17500 جنيه إسترليني وتصنيف الأشياء الثمينة 175000 جنيه إسترليني.

الدرجة 3 – تصنيف نقدي قدره 35000 جنيه إسترليني وتصنيف الأشياء الثمينة 350000 جنيه إسترليني.

الدرجة الرابعة – تصنيف نقدي قدره 60.000 جنيه إسترليني وتصنيف الأشياء الثمينة قدره 600.000 جنيه إسترليني.

الدرجة الخامسة – تصنيف نقدي قدره 100000 جنيه إسترليني وتصنيف الأشياء الثمينة قدره مليون جنيه إسترليني.

كما ترون من الدرجات، إذا قمت بتخزين أشياء ثمينة بدلاً من النقود، وتريد معرفة التصنيف الخاص بها. فكل ما عليك فعله هو مضاعفة التصنيف النقدي في 10 ,أي 10 أضعاف.

لماذا نقتني الخازن ؟

هذه الخزائن المعتمدة من التأمين هي أكثر بكثير من مجرد صناديق فولاذية .

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