روائع الخط العربى

حققت حروف الخط العربى اتجاهًا فنيًا متكاملًا على مر العصور، حيث بلغ الخط العربى درجة عظيمة من التقدير والاهتمام لم تحظ به اى من الخطوط الاخرى. أما مجموعة الصفات والخصائص التشكيلية التى يتميز بها الخط العربى ويحمل قيمًا جمالية فتلك هى المقومات التشكيلية له التى تدعم طبيعة حرفه وتعطى للخط روحه وشخصيته الفريدة وهذا ما نراه واضحًا فى لوحات الخطاط والمصمم المصرى (ثروت عمارة) حيث يبين التشكيل والتركيب فى الخط مهارة وقدرة الخطاط على ابتكار التكوين الخطى الجميل، وكذلك قدرته على ملء الفراغات والمزاوجة بين الكلمات والاستفادة من المساحات واختيار الجمل أو الآيات التى تقبل التركيب فى حروفها، كما فى هذا الجزء من الآية من سورة الزمر:10 «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ».

لوحة فنية للخطاط المصرى (ثروت محمد عمارة)