لقي شاب مصرعه بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد علي يد خاله وفر هاربا ، إلا أن الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ ألقت القبض علي المتهم وإحالته للنيابة العامة .تلقي شرطة النجدة بلاغا يفيد العثور علي جثة شاب مقيم بمركز البرلس بمحافظة كفرالشيخ ، وهو في الأربعينات من عمره .

مقتل شاب علي يد خاله بسبب قطعة أرض بكفرالشيخ

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن مشاجرة حاميه جرت بينه وبين خاله ونجل شقيقته وعدد من أقاربه اليوم بسبب الخلاف علي قطعة أرض زراعية قام المجني عليه بشرائها من جدته وأم المتهم ، وأسفرت المشاجرة عن مقتل شخص يدعي ب . ع . ص . ض . 42 عام ، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي الجاني

كما تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة البرلس واحالته للنيابة العامة لتتولي التحقيق في الواقعة ، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي ، لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة ، وإعداد تقرير خاص بالصفة التشريحية ، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها.