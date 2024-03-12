وزارة الشباب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من برنامج الأمسيات الرمضانية "رسـولنا قدوة لنا"

بالتعاون مع بيت العائلة المصرية

تستعد وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، لإطلاق النسخة الرابعة من برنامج الأمسيات الرمضانية "رسـولنا قدوة لنا"، تحت شعار "حقوق الإنسان في الأديان السماوية" في مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وينفذ من خلال الادارة المركزية للتعليم المدني "الادارة العامة للبرلمان" بالتعاون مع بيت العائلة المصرية مشيخة الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية، حيث يتم تنفيذ 135 أمسية رمضانية بواقع 5 أمسيات بكل محافظة، بمشاركة 27 ألف من أعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، اعضاء مراكز الشباب والجامعات المصرية.

ويهدف البرنامج الي نشر المفاهيم الصحيحة ، ونبذ المفاهيم المغلوطة ، ونشر ثقافة التعايش السلمى والمجتمعى، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الاخر ومع اسرته الاخوة ، الوطنية، المواطنة، قيمة الحياة ، وقتك حياتك .

يذكر أن بيت العائلة المصرية يعمل على زيادة المحبة والتسامح بين أطياف الشعب المصري، وذلك من خلال الاشتراك في الكثير من الأعمال الوطنية، مبينًا أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا لأي مؤسسة أو القانون إنما هو مساند ويعمل في تناغم مع المؤسسات، للقضاء على الفتن .

