الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحت شعار " حلقة وصل بين جيل وجيل " ....

"الشباب والرياضة" تصل بقطار "حماية جيل" لمحافظة أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بقطار "حماية جيل " والذي تنفذه تحت شعار " حلقة وصل بين جيل وجيل " ، إلي محافظة أسيوط،  وذلك بالتعاون مؤسسة يسِّر للتأهيل الأسري والصحة النفسية.

وتم تنفيذ الفعاليات بمركز بني زيد ، علي مدار يومين ، بمشاركة ٢٠٠ من النشء والأهالي ، وتضمنت  ورشة ادمان الانترنت ، ورشة ادمان المخدرات، ورشة سمات مرحلة المراهقة ، ورشة زواج الأطفال ، ورشة السلوكيات السلبية ، وورشة الثقة بالنفس.




 

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