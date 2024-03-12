"الشباب والرياضة" تصل بقطار "حماية جيل" لمحافظة أسيوط

تحت شعار " حلقة وصل بين جيل وجيل " ....

وصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بقطار "حماية جيل " والذي تنفذه تحت شعار " حلقة وصل بين جيل وجيل " ، إلي محافظة أسيوط، وذلك بالتعاون مؤسسة يسِّر للتأهيل الأسري والصحة النفسية.

وتم تنفيذ الفعاليات بمركز بني زيد ، علي مدار يومين ، بمشاركة ٢٠٠ من النشء والأهالي ، وتضمنت ورشة ادمان الانترنت ، ورشة ادمان المخدرات، ورشة سمات مرحلة المراهقة ، ورشة زواج الأطفال ، ورشة السلوكيات السلبية ، وورشة الثقة بالنفس.







