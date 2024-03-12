منطقة الإسكندرية الأزهرية تفوز بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للياقة البدنية

أكد الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة رئيس الادارة المركزية لمنطقة الأزهر، على أهمية التربية السليمة للشباب قائلا :أن الفوز ليس فقط بالحصول على المراكز الأولى، بل يتعلق أيضًا بالسمو بالمعاني الروحية مثل التخلي عن الحقد والبغض والتسامح مع الآخرين، مؤكدًا أن السباق والتنافس يجب أن يكون بنَّاء، وبهدف تطوير المهارات والقيم الحميدة.

واغوضح الدكتور ابو خزيمة، أهمية الرياضة في تنمية المواهب والقيم الإيجابية لدى الشباب، وانعكاس ذلك على المجتمع بشكل إيجابي، وما يقوم به الأزهر الشريف من أجل تحقيق هذه القيم؛ وفي ختام كلمته، توجه بالشكر للقائمين على هذه المسابقات.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فريق اللياقة البدنية لمنطقة الإسكندرية؛ وذلك لحصوله على المركز الأول (المستوى الثاني) في بطولة الجمهورية لهذا العام، في حضور القائمين على تنظيم البطولة بالإسكندرية.

وهنأ الدكتور "أبو خزيمة"، الفريق الفائز على جهوده وإصراره، مشيرًا إلى أهمية الرياضة في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم البدنية والنفسية،

وأشاد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بدور المعاهد المشاركة في تنظيم البطولة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب.

وتمت متابعة بطولة كرة القدم للمرحلة الابتدائية، وهي آخر البطولات المقرر إقامتها لهذا العام؛ وقد حصل فريق معهد برج العرب العادي على المركز الأول، وحصل فريق ملحقة عبد الحليم محمود على المركز الثاني.