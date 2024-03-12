اندرايف تطلق مسابقة رمضان لمنح السائقين رحلات عمرة مجانية وهواتف ذكية

أطلقت اندرايف، منصة الخدمات الحضرية وأحد تطبيقات النقل الذكي الرائد في مصر والشرق الأوسط، مسابقة خاصة للسائقين في القاهرة والتي انطلقت في الـ 10 من شهر مارس الجاري والتي سوف تستمر لـ 9 من شهر ابريل المقبل، حيث تمنح هذه المسابقة فرصة للمشاركين لـ فوز بـ عمرة مجانية شاملة التكاليف إضافة إلى فئات اخرى من الجوائز وهي هواتف ذكية، قسائم شراء نقدية، بنزين واغراض بقالة.



تنظم اندرايف هذه النوعية من المسابقات لسائقي مجال النقل الذكي من أجل دعم مجتمع السائقين في مصر وايضا ًدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر كما تهدف inDrive لـ تحفيز السائقين وتمكينهم من جني مكاسب مالية والفوز بـ جوائز نقدية واختيار المناسبة الرمضانية للمسابقة من أجل تشجيع السائقين للحصول على رحلات العمرة.



شروط المسابقة



تقدم اندرايف في الفئة الاولى من الجوائز رحلات عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل كـ جائزة كبرى لأول خمس سائقين يحققون أعلى عدد من الرحلات خلال الفترة الزمنية المحددة للمسابقة، شاملة تكاليف الطيران والإقامة والتنقل.



أما بالنسبة للفئة الثانية من المسابقة هي فوز أول 25 سائق بـ هواتف ذكية في حال تحقيقهم 350 رحلة، أما الفئة الثالثة هي فوز أول 100 سائق يحقق 300 رحلة خلال الفترة الزمنية المحددة بقسائم شراء لـ البنزين واغراض البقالة بقيمة 1000 جنيه.



والفئة الرابعة من المسابقة هي فوز أول 1737 سائق سيحقق 250 رحلة بـ قسائم شراء نقدية قيمتها 600 جنيه.



وصرح معتز توبة ، مدير تطوير الأعمال في شركة inDrive مصر : "من خلال مسابقة العمرة نرغب في تشجيع السائقين بفرصة الفوز بجوائز قيمة، بالإضافة إلى تحقيق الدخل الذي يحصلون عليه من استخدام تطبيقنا بشكل يومي لأن لديهم الفرصة من خلال هذا التحدي المحفز أن يكونوا من ضمن الفائزين بمسابقة inDrive خلال شهر رمضان هذا العام".



وأضاف توبة: "من خلال تقديم مثل هذه المسابقات، تأمل inDrive في تعزيز مجتمع السائقين لديها - وهو العمود الأساسي لشركتنا - وجعل الحياة أفضل لـ سائقينا."





رؤية inDrive في عام 2024:



تتمثل رؤية إن درايف في إحداث تأثير ملموس على حياة الأشخاص في المجتمعات التي تعمل فيها، من خلال المبادرات التي تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المستخدمين والسائقين بدلاً من اتباع اتجاهات التسويق والحملات الاعلانية التي قد تكون متداولة لفترة معينة وتعتمد على الترند فقط دون ترك أي أثر تأثير في المجتمع او الاشخاص.





للمشاركة في المسابقة من الروابط التالية :



https://dxy.indrive.com/execute/rh/egypt/ar