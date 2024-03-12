بتكلفة 10.9 مليار جنيه.. تطوير وإنشاء 20 مستشفى في المحافظات العام الجاري



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الانتهاء من 30 مشروعًا ما بين إنشاء وتطوير، خلال العام الماضي 2023، فيما يجري العمل على 20 مشروعاً بـ11 محافظة، يتم الانتهاء منهم ودخولهم الخدمة خلال العام الجاري .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار، مع الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بالقطاع الصحي، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، والمتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة خلال العام الحالي ، والتي تتضمن تطوير وإنشاء 20 مستشفى، بتكلفة تبلغ 10.9 مليار جنيه، وبإجمالي عدد أسرة 2747، منها 1847 سرير إقامة داخلي و459 سرير رعاية، و527 ماكينة غسيل كلوي، و441 حضانة و96 غرفة عمليات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه جاري إنشاء مستشفى طوارئ العين السخنة، بتكلفة 490 مليون جنيه، باجمالي 64 سرير، مضيفا أنه جاري الانتهاء من إنشاء مستشفى كوم امبو، ومستشفى السباعية، بمحافظة أسوان، بتكلفة تبلغ 932 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 200 سرير منها 105 أسرة إقامة داخلي و43 سرير رعاية و53 ماكينة غسيل كلوي، و52 حضانة، و10 غرف عمليات، علاوة على مستشفى الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة تبلغ 680 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 138 سريرا، منها 80 سرير إقامة داخلي، و23 سرير رعاية، و35 حضانة، و6 غرف عمليات، و21 ماكينة غسيل كلوي.

وتابع «عبدالغفار» أنه جاري الانتهاء من إنشاء مستشفى طنطا العام، والسنطة المركزي بمحافظة الغربية، بتكلفة تبلغ 1.35 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 517 سريرا، منها 407 أسرة إقامة داخلي، و58 غرفة رعاية، و52 ماكينة غسيل كلوي، و51 حضانة، و14 غرفة عمليات، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى بدر المركزي بمحافظة البحيرة، بتكلفة تبلغ 638 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 100 منها 78 اقامة و14 غرفة رعاية، و8 حضانات، و4 غرفة عمليات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء مستشفى العبور بمحافظة القليوبية، بتكلفة تبلغ 260 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 189 سريرا، منها 122 سرير اقامة داخلي، و47 سرير رعاية، و20 ماكينة غسيل كلوي و20 حضانة، و5 غرف عمليات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه جاري الانتهاء من إنشاء مستشفى ساقلتة المركزي، وتطوير مستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج، بتكلفة تبلغ 659 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 267 سريرا، منها 149 سرير اقامة داخلي، و39 سرير رعاية، و61 ماكينة غسيل كلوي، و82 حضانة، و10 غرف عمليات، بالإضافة إلى مستشفى دشنا، ومستشفى أبو تشت، ومستشفى قنا الجديدة بمحافظة قنا، بتكلفة تبلغ 1178 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 389 سريرا، منها 283 سرير داخلي و57 سرير رعاية مركزة، و71 ماكينة غسيل كلوي، و49 حضانة، و12 غرفة عمليات.

وأوضح «عبدالغفار» أنه جاري الانتهاء من إنشاء مستشفى بني مزار المركزي، وتطوير العدوة المركزي بمحافظة المنيا، بتكلفة تبلغ 1.57 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 279 سريرا، منها 170 سرير دخلي، و59 سرير رعاية و66 ماكينة غسيل كلوي، و50 حضانة و10 غرف عمليات، بالاضافة إلى مستشفى منفلوط المركزي، ومستشفى ديروط المركزي بمحافظة أسيوط، بتكلفة تبلغ 1.23 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 322 سريرا تتضمن 195 سرير داخلي، و72 سرير رعاية، و77 ماكينة غسيل كلوي، و55 حضانة، و8 غرف عمليات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء مستشفى الطور التخصصي، ونوبيع المركزي بتكلفة تبلغ 1.61 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 164 سرير يتضمن 125 سرير داخلي، و23 سرير رعاية مركزة، و18 ماكينة غسيل كلوي، و16 حضانة، و9 غرف عمليات، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى القنطرة شرق، ومستشفى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة تبلغ 990 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 181 سريرا، تتضمن 132 سرير دخلي، و26 سرير رعاية، و45 ماكينة غسيل كلوي، و23 حضانة، و8 غرف عمليات.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لتنظيم التجهيز الطبي، وغير الطبي بالمنشأت الطبية التابعة للوزارة، ومراجعة الاحتياجات سنوياً، ووضع أولويات التجهيزات غير الطبية وفقاً للاحتياجات، إلى جانب تشكيل فريق عمل للمتابعة والتنفيذ.

