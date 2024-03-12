مريم ومروة الهضيبي ضمن أفضل 30 زوجي عالميا

بعد حصولهما على ذهبية الألعاب الأفريقية لتنس الطاولة..

نجحت مريم الهضيبي وشقيقتها مروة الهضيبي لاعبتا منتخب مصر لتنس الطاولة، في الدخول ضمن أفضل 30 زوجي على صعيد السيدات بالتصنيف العالمي والذي أصدره الاتحاد الدولي صباح اليوم الثلاثاء.

وشهد التصنيف الجديد الصادر من الاتحاد الدولي احتلال مريم ومروة الهضيبي المركز الـ29 عالميا بعدما أضيفت لهما 500 نقطة عقب حصولهما على ذهبية منافسات الزوجي بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في غانا.

وفازت مريم ومروة الهضيبي بذهبية زوجي السيدات وذلك عقب الانتصار في المباراة النهائية على الزوجي التونسي "عبير صلاح" و"فدوى جارسي" بنتيجة 3-1.

وكانت مريم قد حققت ذهبية الزوجي المختلط أيضا رفقة لاعب منتخب مصر يوسف عبدالعزيز، فيما فازت مروة ببرونزية نفس المنافسات رفقة محمد البيلي.

يذكر أن مريم ومروة الهضيبي قد شاركا رفقة منتخب مصر في مباريات فرق السيدات والذي حصد الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية عقب الفوز على المنتخب النيجيري في المباراة النهائية.