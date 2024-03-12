مسلسل "سر إلهي"| محمود الحديني يعود للظهور بعد غياب 12 سنة

شهد مسلسل “سر إلهي” بطولة النجمة روجينا عودة الفنان محمود الحديني بعد غياب 12 عامًا، وذلك فى الحلقة الأولي من العمل.

محمود الحديني

وتصدر مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز، تريند مواقع السوشيال ميديا، والأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل، وكذلك الأغنية الدعائية للعمل، قبل بدء عرض أولى حلقاته.

روجينا



وظهرت روجينا في البرومو الرسمي لمسلسل"سر إلهي" بمشاهد مليئة بالغموض والإثارة والتشويق حيث توجد لقطات من دخولها السجن و نزول قبر وصراعات مع العديد من الشخصيات بسبب طبيتها في البداية إلي أن تتغير شخصيتها بعد دخولها السجن ، كل ذلك في خليط فني متنوع، يقدمه المخرج رؤوف عبد العزيز، هذا إلي جانب العديد من مشاهدة الأكشن والإثارة ودخولها نصر القبر الأمر الذي خلق من التساؤلات حول ماذا تفعل نصرة؟ .



مواعيد عرض مسلسل سر إلهي

تعرض قناة CBC الليلة أولى حلقات مسلسل "سر إلهي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، ومن المقرر عرضه الساعة 12 صباحًا، ويعاد مرة في تمام الساعة السادسة مساءً، والساعة الحادية عشر مساءً.

سر إلهي

ويُعرض مسلسل سر إلهي خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، من خلال قناة CBC في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

سر إلهي

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي

كما تبث حلقات مسلسل سر إلهي لـ روجينا، في الساعة 11:00 مساءً عبر قناة cbc Drama إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

يُعرض مسلسل سر إلهي، على عدد من القنوات المصرية ومنها CBC وCBC دراما، بدايةً من الاثنين المقبل 11 مارس 2024، وهو أول أيام شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى بث حلقات مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT الرقمية.



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

محمود الحديني

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

وتألقت النجمة روجينا بأداء استثنائي متميز في مشهد قتل أحمد بدير والذي انتهت به الحلقة الاولي من المسلسل بشكل يدمي القلوب ويخطف المشاعر وبيرهن على تمكن النجمة روجينا من ادواتها الفنية بملامحها المعبرة وعلامات الحزن والصدمة التى امتزجت معا في تعبيراتها برؤية اخراجية عالية الاحترافية للمخرج رؤوف عبد العزيز.



أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

محمود الحديني

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز