هواوي تكشف عن براءة اختراع لجهاز استشعار بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية

كشفت شركة هواوي مؤخرًا عن براءة اختراع لمستشعر جديد لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، مما قد يشير إلى التحرك نحو تطوير تقنية بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الخاصة بها. يأتي ذلك في ظل اعتماد العديد من صانعي الهواتف حاليًا على حلول من Goodix، والتي تكون مقيدة ببراءات اختراع Qualcomm.

كان هاتف Galaxy S10 من سامسونج هو أول هاتف ذكي رائد يتميز بالمستشعر

براءة الاختراع، التي تحمل عنوان "وحدة التعرف على بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية والنظام والجهاز الإلكتروني" (CN117058725A)، تعرض تفاصيل تصميم مستشعر يعد بدقة محسنة لتحديد بصمات الأصابع.

حاليًا، يتم استخدام مستشعرات بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية في بعض الهواتف المتطورة، وخاصة الهواتف الذكية الرائدة من سلسلة S من سامسونج. ومع ذلك، فإن هذه الحلول مقيدة ببراءات الاختراع التي تمتلكها شركة كوالكوم. وتشير براءة الاختراع الجديدة لشركة هواوي إلى أنها تهدف إلى إنشاء تقنية بديلة للتعرف على بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، مما يحتمل أن يحررها من الاعتماد على براءات اختراع الشركات الأخرى.



تتعمق تفاصيل براءة الاختراع في التفاصيل الفنية لبناء المستشعر، بما في ذلك القطب المشترك المكدس، والطبقة الكهرضغطية، ومجموعة من وحدات قطب البكسل. يصف الانهيار الفني كيفية عمل المستشعر في وضعي الإرسال والاستقبال لالتقاط معلومات بصمة الإصبع بدقة أكبر.

في حين أن التفاصيل التقنية قد تكون معقدة، إلا أن الفكرة الرئيسية هي أن براءة الاختراع الجديدة لشركة Huawei تشير إلى طموحها لتطوير تقنية بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الخاصة بها، مما قد يقلل من اعتمادها على حلول الشركات الأخرى في المستقبل.