Galaxy A55 متوسط المدى من سامسونج يتمتع بشاشة أكبر وميزات أمان جديدة

أطلقت شركة سامسونج تشكيلة هواتفها متوسطة المدى لعام 2024، والتي تجمع بين المواصفات الأضعف ومجموعات الميزات وبأسعار مغرية أكثر من هواتفها الرائدة. يحتوي هاتفا Galaxy A55 وA35 على شاشات Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة. ولأول مرة في هواتفها ذات الميزانية المحدودة، قامت الشركة بتضمين Knox Vault، وهو قسم أمان مسور ظهر لأول مرة في Galaxy S21.

يحتوي كلا الهاتفين اللذين يعملان بنظام Android 14 على شاشات FHD+ (2220x1080) (374 بكسل لكل بوصة) ومعدلات تحديث متغيرة تصل إلى 120 هرتز. مثل Galaxy A54 العام الماضي، يتضمن كلاهما ميزة Vision Booster من سامسونج، والتي تقوم بضبط تعيين نغمة الشاشة بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة. تعد قياساتها القطرية البالغة 6.6 بوصة (لا تأخذ في الاعتبار الزوايا الدائرية) ارتفاعًا طفيفًا عن قياس A54 البالغ 6.4 بوصة.

لم تدرج المواد الرسمية لشركة Samsung معالجات الهواتف، لكن Android Police تفيد بأن A55 يستخدم Exynos 1480، بينما يقبل A35 على Exynos 1380 الأبطأ. وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي في تكوينات مختلفة: 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت في A55 و6 جيجابايت أو 8 جيجابايت في A55. أرخص A35. خيارات التخزين لديك هي 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت في كل هاتف، ولكن هاتف A55 فقط هو الذي يحتوي على فتحة بطاقة microSD.

Samsung Galaxy A35 على خلفية بيضاء عادية. يأتي الهاتف بخلفية وردية اللون .



بالإضافة إلى الأداء، ستكون الكاميرات أحد الاختلافات الأساسية بين الهاتفين. يحتوي الزوج على ثلاث كاميرات خلفية، تحتوي كل منها على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. لكن A55 الأكثر تكلفة يستخدم مستشعرًا فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بينما يحتوي A35 على عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف A55 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مقارنة بالكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 13 ميجابكسل في هاتف A35. يستخدم كلاهما تثبيت الصورة البصرية (OIS) وتثبيت الصورة الرقمية للفيديو (VDIS) لتعويض اهتزاز الكاميرا.

مما لا يثير الدهشة، لا يبدو أن أيًا من الهاتفين يتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تستخدمها سامسونج للتمييز بين سلسلة Galaxy S24 (والأجهزة الرائدة الأقدم، عبر تحديثات البرامج). أقرب ما يمكن أن تحصل عليه في هذا النطاق السعري هو "معالجة إشارات الصور بالذكاء الاصطناعي (ISP)" المتقدمة للشركة من أجل تصوير أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، وهو متضمن فقط في A55.

ولم تدرج سامسونج مواد بناء الهواتف في بيانها الصحفي والمواصفات الرسمية، لكن Android Police تقول إن A55 هو أول هاتف متوسط المدى للشركة بإطار معدني. (كان هاتف Galaxy A54 العام الماضي يستخدم البلاستيك.)

يحتوي كل هاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. تقدر سامسونج عمر البطارية بيومين، ولكن هذا قد يختلف بشكل كبير حسب الاستخدام.

الأسعار وتواريخ الإطلاق في الولايات المتحدة ليست متاحة بعد. ومع ذلك، تقول سامسونج إن سعر A55 سيبدأ بسعر 439 جنيهًا إسترلينيًا (562 دولارًا أمريكيًا) في المملكة المتحدة، بينما سيبدأ سعر A35 من 339 جنيهًا إسترلينيًا (434 دولارًا أمريكيًا). تسرد شركة Samsung تاريخ إصدار 20 مارس لكلا الهاتفين في المملكة المتحدة.