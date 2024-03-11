عودة لعبة القتال Smash Bros-esque MultiVersus في 28 مايو

لقد كانت عدة أشهر مزدحمة لعشاق ألعاب القتال بين أمثال Street Fighter 6 وTekken 8 وMortal Kombat 1. هناك لعبة أخرى تدخل (أو بشكل أكثر دقة تدخل مرة أخرى) في المعركة حيث ستعود لعبة MultiVersus المقاتلة من Warner Bros في 28 مايو. وستكون متاحة على PS4 وPS5 وXbox One وXbox Series X/S وSteam وEpic Games.

MutliVersus هو فيلم من إنتاج Warner Bros عن سلسلة Super Smash Bros. الهدف هو إضعاف الأعداء بدرجة كافية لإخراجهم من المنصة. بدلاً من التحكم في أمثال ماريو ولينك وبيكاتشو وسيفيروث، تتكون القائمة من شخصيات من مختلف خصائص WB، بما في ذلك DC Comics وأفلامها (وبالتالي إدراج LeBron James من Space Jam: A New Legacy) وحتى HBO . إنها لعبة ممتعة لشخصين مقابل اثنين في التنسيق.

ظهرت اللعبة المجانية لأول مرة في الإصدار التجريبي المفتوح في يوليو 2022 وحققت نجاحًا فوريًا. جلبت 20 مليون لاعب في شهرها الأول. ومع ذلك، تضاءل عدد اللاعبين بسرعة (على الأقل على جهاز الكمبيوتر) وسط شكاوى من نقص التحديثات والشخصيات الجديدة. قالت شركة Developer Player First Games في مارس الماضي إنها ستوقف الخوادم عن العمل في يونيو حتى تتمكن من العمل على اللعبة قبل إصدارها الكامل هذا العام. أحد الجوانب التي أثارت غضب بعض المعجبين هو حقيقة أن الكثيرين أنفقوا الأموال على اللعبة لفتح الشخصيات وعناصر التجميل، ثم توقفت عن الاتصال بالإنترنت لمدة 10 أشهر أخرى.



إلى جانب تاريخ الإصدار الكامل، أعلن مدير اللعبة Tony Hyunh عن بعض التحديثات لـ MultiVersus. وسيكون هناك بالطبع شخصيات جديدة. لم يكشف Hyunh عن أي من الوجوه الجديدة، لكني أتطلع إلى ظهور اسمين من Succession وThe Last of Us، لمجرد ذلك. يمكنك أيضًا توقع المزيد من المراحل والهجمات الجديدة لكل شخصية. سنتعرف على مزيد من التفاصيل في الفترة التي تسبق تاريخ الإصدار.

أعادت شركة Player First Games بناء اللعبة من الألف إلى الياء في Unreal Engine 5 لتحسين إضاءة الشخصية والمرئيات. يقول Hyunh إن الفريق قام بدمج رمز شبكة جديد للتراجع لتقليل التأخر في اللعب عبر الإنترنت ولضمان الأداء المتسق. سيكون هناك أيضًا وضع اللاعب مقابل البيئة الذي سيسمح لك بلعب اللعبة دون الحاجة إلى المواجهة ضد لاعبين آخرين.

يعود MultiVersus مباشرة بعد إعلان شركة Warner Bros. Discovery عن خطط للتركيز بشكل أكبر على الألعاب المباشرة والهواتف المحمولة والألعاب المجانية مع تجارب طويلة الأمد بدلاً من تجارب اللاعب الفردي. هذا على الرغم من الأداء المخيب للآمال للعبة Suicide Squad: Kill the Justice League (عنوان الخدمة المباشرة) والنجاح التجاري الهائل الذي حققته لعبة Hogwarts Legacy، التي باعت 22 مليون نسخة العام الماضي.