شراكة بين كأس العالم للرياضات الإلكترونية و Level Infinite لتعزيز نمو القطاع

توصّلت Level Infinite، علامة الألعاب الإلكترونية التجارية العالمية التابعة لمجموعة تنسنت والتي تُقدّم تجارب الألعاب المميزة والمبتكرة في جميع أنحاء العالم، إلى شراكة رائدة مدتها 3 سنوات مع مؤسسة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، المنظمة غير الربحية القائمة على رعاية وتطوير وتوسيع قطاعيّ الرياضات والألعاب الإلكترونية، والجهة المنظمة للنسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024

وتهدف الشراكة للارتقاء بمنظومة الألعاب الإلكترونية الشاملة وستشهد إضافة اثنتين من ألعاب Level Infinite الرائدة، وهما ببجي موبايل(PUBG MOBILE) و Honor of Kings للمنظومة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

كما تعكس الشراكة التزام Level Infinite بتعزيز البنية التحتية للرياضات الإلكترونية لكلا اللعبتين وتوفير المزيد من الفرص التنافسية في جميع أنحاء العالم. وسيفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة للمواهب الصاعدة في كافة أقسام القطاع، بدءاً من اللاعبين إلى منشئي المحتوى ومحترفي الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤكد على التزامها أيضًا برعاية مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية.

كجزء من هذا الالتزام، ستتم استضافة أكثر من 1000 حدث للرياضات الإلكترونية حول العالم للعبتي ببجي موبايل و Honor of Kings في عام 2024، وهذا بدوره سيصنع فرصًا متنوعة للتنافس تشمل لاعبين من كافة الفئات المهارية. كما ستعمل Level Infinite ومؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على تبسيط تجربة اللعب لتقديم بيئة تنافسية تتمحور حول اللاعب.

وقال ڤنسنت وانج، المدير العام للنشر والرياضات الإلكترونية العالمية لدى تنسنت جيمز، بالنيابة عن Level Infinite: "يشهد قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي نمواً هائلاً. ونلتزم كعلامة تجارية بتسهيل تطوير الألعاب ورعاية الجيل القادم من الألعاب والرياضات الإلكترونية وبناء مجتمع يتمحور حول الشمولية والاتصال وإمكانية الوصول".

قال رالف رايكرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "تتمحور إحدى مهامنا الأساسية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية حول بناء بنية تحتية عالمية مستدامة للرياضات الإلكترونية حتى يتمكن عشاق الألعاب الإلكترونية من الاستمتاع برياضاتنا على مدى الأجيال القادمة. وتدعم شراكتنا مع Level Infinite هذه المهمة بشكل مباشر، حيث تضيف اثنتين من الألعاب الأكثر شعبيةً إلى برنامج كأس العالم للرياضات الإلكترونية للاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم".

كجزء من هذا التعاون، ستكشف ببجي موبايل عن بطولة كأس العالم للعبة ببجي موبايل الجديدة كلياً، والتي تضم مجموع جوائز بقيمة 3 مليون دولار أمريكي للفرق المتنافسة. وسيعتمد الحدث الجديد على نجاح بطولات ببجي موبايل العالمية القائمة على الدعوة(PMWI) في السابق، مع عملية اختيار الفريق التي ترتكز على الأداء والتي تتيح أعلى مستوى من المنافسة.

في حين يشارك 12 فريق من جميع أنحاء العالم للتنافس والحصول على مجموع جوائز بقيمة 3 مليون دولار أمريكي في حدث Honor of Kings القائم على الدعوة منتصف الموسم، والمُقام ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024، حيث سيضمن فرصاً مهمة للفرق الفائزة للمشاركة في بطولة Honor of Kings القائمة على الدعوة والتي ستقام في وقت لاحق من العام الجاري.

تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً مزدهراً للرياضات الإلكترونية، حيث تبرز المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لها وتستضيف عدداً كبيراً من الأحداث. وجذبت فعاليات الألعاب الضخمة أكثر من 1.4 مليون زائر إلى الرياض. وستقام النسخة الافتتاحية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا الصيف في الرياض، حيث سيتم تتويج أول بطل لكأس العالم للأندية في الرياضات الإلكترونية.

لعبة ببجي موبايل والتي هي إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، طُورت بالتعاون بين استوديوهات LIGHTSPEED التابعة لتنسنت جيمز وشركة KRAFTON, Inc. أما لعبة Honor of Kings فهي اللعبة الأكثر لعبًا في العالم ضمن فئة ألعاب الموبا على الجوال، وقد طورتها مجموعة TiMi Studio.