اقرأ غدا بالوفد.. مصر تحذر من توسيع رقعة الحرب
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تحذر من توسيع رقعة الحرب".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
"السيسي" يطلع على جهود تنفيذ الدعم الاجتماعي
17.8% ارتفاعا في عجز الميزان التجاري خلال ديسمبر الماضي
انهيار هدنة رمضان لوقف الحرب في السودان
إشادات فلسطينية وعربية بالجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية
د.وجدي زين الدين يكتب: احذروا الانهيار
دراما رمضان.. بطولات منفردة للشباب وعودة لكبار المخرجين والمؤلفين
مفتي الجمهورية:زكاة الفطر 35 جنيها كحد أدنى ويجوز إخراجها من أول رمضان