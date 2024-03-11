اقرأ غدا بالوفد.. مصر تحذر من توسيع رقعة الحرب

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تحذر من توسيع رقعة الحرب".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"السيسي" يطلع على جهود تنفيذ الدعم الاجتماعي

17.8% ارتفاعا في عجز الميزان التجاري خلال ديسمبر الماضي

انهيار هدنة رمضان لوقف الحرب في السودان

إشادات فلسطينية وعربية بالجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية

د.وجدي زين الدين يكتب: احذروا الانهيار

دراما رمضان.. بطولات منفردة للشباب وعودة لكبار المخرجين والمؤلفين

مفتي الجمهورية:زكاة الفطر 35 جنيها كحد أدنى ويجوز إخراجها من أول رمضان