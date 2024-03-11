الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. مصر تحذر من توسيع رقعة الحرب

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تحذر من توسيع رقعة الحرب".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"السيسي" يطلع على جهود تنفيذ الدعم الاجتماعي 

17.8% ارتفاعا في عجز الميزان التجاري خلال ديسمبر الماضي 

انهيار هدنة رمضان لوقف الحرب في السودان 

إشادات فلسطينية وعربية بالجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية 

د.وجدي زين الدين يكتب: احذروا الانهيار 

دراما رمضان.. بطولات منفردة للشباب وعودة لكبار المخرجين والمؤلفين 

مفتي الجمهورية:زكاة الفطر 35 جنيها كحد أدنى ويجوز إخراجها من أول رمضان

الجريدة الورقية