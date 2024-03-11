إيلون ماسك: xAI ستفتح مصدر برنامج الدردشة Grok قريبا

وفقًا لـ Elon Musk، ستفتح شركة xAI مصدر برنامج Grok chatbot الخاص بها. ولم يكشف مؤسس الشركة، الذي يتوفر مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به لمشتركي Premium+ على X، عن أي تفاصيل أخرى حول القرار، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

هذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها شركة Musk إمكانية الوصول إلى معرفتها. حصلت شركة Tesla على براءات اختراع مفتوحة المصدر منذ عقد من الزمن، والآن اعتمدت كل شركة تصنيع سيارات كبرى تقريبًا موصل شحن السيارة الكهربائية الخاص بها. وفي الوقت نفسه، نشر X الكود الذي يدعم موجزه الخوارزمي "For You" في العام الماضي، على الرغم من أننا لم نتعلم الكثير منه.

كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، ربما يأمل ماسك أنه من خلال السماح لمطوري الطرف الثالث والباحثين بالتنقيب في كود جروك، قد يكون هناك استيعاب متزايد للنموذج. قد يقدم مجتمع المطورين أيضًا تعليقات يمكن استخدامها لتحسين Grok.

يمكن أيضًا اعتبار Grok مفتوح المصدر بمثابة حفر في OpenAI. في وقت سابق من هذا الشهر، رفع ماسك دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة ChatGPT، وهي شركة شارك في تأسيسها، بزعم إعطاء الأولوية للأرباح والتخلي عن مهمتها الأصلية غير الهادفة للربح. ووصفت الدعوى شركة OpenAI بأنها "شركة فرعية مغلقة المصدر بحكم الأمر الواقع" لشركة Microsoft، التي استثمرت 13 مليار دولار في OpenAI ولديها حصة 49 بالمائة. ردت OpenAI على Musk من خلال الادعاء بأنه يريد دمج الشركة مع Tesla ويصبح الرئيس التنفيذي لها.