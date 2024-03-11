دورة الألعاب الأفريقية.. 7 ميداليات حصيلة منتخب السباحة في اليوم الثالث

انتهت منافسات اليوم الثالث للمنتخب المصري للسباحة في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

واستطاع المنتخب المصري للسباحة تحقيق 7 ميداليات متنوعة في اليوم الثالث من البطولة بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري للسباحة في البطولة إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و3 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية في اليوم الثالث كلًا من: “مروان القماش في سباق 400 متر، فريدة عثمان في سباق 100 متر فراشة، عبد الله نصر في سباق 100 متر فراشة، ومنتخب مصر للرجال في سباق 200*4 متر حرة“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “لوجين عبد الله في سباق 400 متر، نور الجندي في سباق 100 متر فراشة، ومنتخب مصر للسيدات في سباق 4*200 متر حرة“.

وارتفعت حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية إلى 79 ميدالية متنوعة بواقع 46 ميدالية ذهبية و 17 ميدالية فضية و 16 ميدالية برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.