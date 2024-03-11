X يطلق تطبيق فيديو يشبه يوتيوب على أجهزة تلفزيون Samsung وAmazon

منذ أن استحوذ إيلون ماسك على تويتر (الآن X) في أكتوبر 2022، ألقى الكثير من الأشياء على الحائط وتمنى أن تظل عالقة (اقرأ: كسب المال). والآن، يأخذ صفحة من موقع YouTube ويطلق خدمة بث الفيديو على المنصة، وفقًا لتقارير SamMobile. أعلن Musk أن الميزة "ستتوفر قريبًا" في تغريدة اقتباس من حساب DogeDesigner: "يمكنك قريبًا مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك ذات الشكل الطويل X مباشرة على أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بك."

سيطلق X تطبيقًا مخصصًا يسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه على Samsung TV وAmazon's Fire TV. قال Musk مؤخرًا إن X ستكون منصة "الفيديو أولاً" للمضي قدمًا، ويظهر هذا التطور أن هذا سيترجم إلى ما هو أبعد من مربعات المحتوى الصغيرة المتوفرة عادةً في الخلاصات إلى شاشة أكبر. في ذلك الوقت، يزعم ماسك أيضًا أن ثماني مرات من أصل عشر مرات يزور فيها الشخص X، فإنهم يشاهدون مقاطع الفيديو.



يأتي هذا القرار في أعقاب أخبار سيئة لشركة X، حيث وجد تقرير حديث لشركة Edison Research أن عام 2024 شهد انخفاضًا بنسبة 30 بالمائة في استخدام الموقع مقارنة بعام 2023. وفي محاولة X المستمرة للتغيير (والبقاء شائعًا)، كانت تميل إلى الموارد من أجل المبدعين والمعلنين المتضائلين. جاء أحد هذه التحولات في إعلان شهر فبراير بأن النظام الأساسي سيطرح أدوات حتى "يتمكن المعلنون على X من تشغيل الإعلانات مقابل قائمة منسقة من منشئي المحتوى المتميز" - بما في ذلك إعلانات الفيديو قبل التشغيل، حسبما ذكرت مجلة فوربس. أما بالنسبة لمقاطع الفيديو الأطول، فسيتعين علينا الانتظار حتى يتم طرحها على أجهزة تلفزيون Samsung وFire لمعرفة مدى فعاليتها في جذب انتباه المستخدمين.