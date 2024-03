Oppenheimer الرابح الأكبر.. Apple TV + و Netflix خارج جوائز الأوسكار لعام 2024

على الرغم من الجمع بين 32 ترشيحًا، فقد تم استبعاد Netflix وApple TV+ تقريبًا من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، حيث فازت Netflix بجائزة واحدة عن فيلم The Wonderful Story of Henry Sugar للمخرج ويس أندرسون (أفضل فيلم قصير مباشر). وكانت المفاجأة الكبرى هي عدم حصول فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي (+Apple TV) على تمثال واحد، ومن أبرزها خسارة ليلي جلادستون لجائزة أفضل ممثلة لصالح إيما ستون عن فيلم Poor Things.

كان Universal هو الرابح الأكبر مع أوبنهايمر (أفضل فيلم، أفضل مخرج، مونتاج، أفضل ممثل، أفضل ممثل مساعد، موسيقى تصويرية أصلية، تصوير سينمائي) بينما حصل فيلم Poor Things (Disney Searchlight Pictures) على أربع جوائز. أما النصف الآخر من أغنية "Barbenheimer" (Barbie, ofc) فقد حصل على جائزة واحدة فقط لأفضل أغنية مع أغنية What Was I Made For لبيلي إيليش (وليس أنا مجرد كين، والتي تم غنائها مباشرة في الحفل من خلال دعم مرشح الممثل ريان جوسلينج). .

كان الحفل بمثابة خيبة أمل لـ Netflix، التي حصدت ست جوائز العام الماضي. فازت Netflix بـ 23 جائزة أوسكار منذ عام 2017، لكنها لم تفز بعد بفئتي أفضل فيلم أو أفضل ممثل/ممثلة. هذا على الرغم من أربعة ترشيحات هذا العام لبرادلي كوبر وكاري موليجان (المايسترو)، وكولمان دومينغو عن روستين، وأنيت بينينج عن نياد.

ربما كانت ليلي جلادستون مفضلة قليلاً على ستون للفوز بفيلم Killers of the Flower Moon وكانت أيضًا أول أمريكية من السكان الأصليين تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل أو ممثلة. كان الاستوديو أيضًا مرشحًا لجائزة أفضل ممثل مساعد مع المرشح روبرت دي نيرو وأفضل مخرج لسكورسيزي. بصرف النظر عن خسارة جلادستون، تم توزيع الجوائز إلى حد كبير كما كان متوقعًا.

هذا العام، لا يمكن القول أن الحكام تأثروا بنقص الحضور المسرحي من القائمين على البث المباشر. كان لفيلم Killers of the Flower Moon إصدار واسع إلى حد ما في دور السينما، بينما بقي Maestro في دور العرض لمدة شهر قبل إصداره على Netflix. كلاهما حقق أرقامًا جيدة في شباك التذاكر.

يبدو أن الحفل نفسه كان قابلاً للمشاهدة، حيث أعلن الموعد النهائي أن المنتجين "أخيرًا أقاموا حفل توزيع جوائز الأوسكار للقرن الحادي والعشرين" ووصفته مجلة هوليوود ريبورتر بأنه "مشغول وانتقائي". لقد وصفتها صحيفة USA Today بأنها "مملة"، لكن كل جوائز الأوسكار على مدار العشرين عامًا الماضية تلقت نفس الضربة.