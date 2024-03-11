سلام نفسى

فى معركة الحياة التى نعيشها نجد التناقض والتضارب، وتتحقق السنة الربانية من وجود الثنائيات المتضادة: الحياة والموت، والصحة والمرض، والأمل والألم العدل والظلم، الغنى والفقر... إلخ، وفى خضم هذه المعادلات المختلفة تظهر قوة الإنسان وضعفه، ويظهر مدى إيمانه ويقينه ومدى ضعف هذا اليقين، ولا ينجح فى هذه المعارك الطاحنة إلا أصحاب النفوس القوية، المتصالحة مع ربها وذاتها ومع من حولها.

إن السلام النفسى هو الطريق الأمثل لاكتشاف عيوب الذات ومعرفة طرق علاجها وهو الطريق لاكتشاف مواهب النفس والوقوف على قدراتها، وهو البداية لتحقيق السلام فى العلاقات مع الآخرين، لإن السلام مع النفس يصل صاحبه إلى السلام مع المبادئ والقيم، وهنا يجد الإنسان نفسه على الطريق الحقيقى فى السلام مع من حوله فى علاقاته، فلا تناحر ولا تباغض ولا حسد ولا تتبع لسقطات الناس ومحاصرتهم بها يعد خللاً فى النفس، فكل إنسان منا ملىء بالعيوب والهنات ولا توجد نفس على ظهر البسيطة ليس فيها عيب سوى الأنبياء، فقد انتهت العصمة.

علينا بدلاً من أن نصرف أذهاننا فى تتبع سقطات الناس، ولا نعطيهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، أن نعيش حالة التصالح مع الذات، فنعترف بأننا أيضاً نخطئ ونصيب وأننا لسنا معصومين، ولسنا ملائكة فمن أنا ومن أنت حتى نجعل من أنفسنا أوصياء على عباد الله، نصنفهم حسب هوانا، ونجعل من أنفسنا ملائكة ومنهم شياطين.