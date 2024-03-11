وإذا سألك عبادى عنى فإننى قريب

على مائدة القرآن

لا وجود للاغتراب الزائف أو الخوف الدامس والقلق القاتل، فلست غريباً وحيداً كما قد تظن. وكيف يكون ذلك وقد سألت عن ربك فأجابك بما يطمئن نفسك ويثلج قلبك ويشرح صدرك، ويؤمن دربك: (وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ).

جاء البيان الإلهى فى الآية شلالاً دافقاً من نورين وعطاءين وفيضين ربانيتين:

أولهما: القرب الإلهى الذى جاء الإعلان عنه بقوله: (فإنى قريب) وليس كالمعتاد فى الإجابة بقل لهم؛ وذلك كى تزول الواسطة فى القرب بين العبد وربه ولو كانت فى مجرد أسلوب الخطاب، ناهيك عن واسطة الزمان أو المكان، فهو سبحانه الأقرب لعبده على الدوام: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)، فلم يتعين هذا القرب بموقع جغرافى مقدس مثل البيت الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى ولا بميقات زمنى كيوم عرفة أو الجمعة...الخ.

وهذا القرب الربانى قرب عام بمعنى المعية العامة: (وهو معكم أينما كنتم)

مطلع عليكم عالم بكم سميع بصير بأحوالكم.

وقرب خاص يقتضى المحبة والنصرة والإجابة والقبول.

والثانى: استجابة الدعاء

هذه الاستجابة التى جاء الوعد بها قبل أن يقع شرط الدعاء: (أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ).

لذلك كان قبول الدعاء مطلقا

غير مشمول بقيدٍ أوعائق.

وذلك لكون الدعاء فى ذاته عبادة بل كما أخبر النبى (صلى الله عليه وسلم) (مخ العبادة) يعاقب المرء على تركه، فليس شيئ أكرم على الله من الدعاء.

ولأن الدعاء تاج العبادة، فإنه طريق للارتقاء فى مقام القرب من الله كما أخبر فى الحديث القدسى (وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلىَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلىَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، وإن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيذنه).

ومن لطائف المنن الإلهية فى مقام القرب الإلهى كما جاء فى الصحيحين أن الله يزيده لعباده قدراً ونوعاً: (وإن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتانى يمشى أتيته هرولةً).

د. عبدالراضى عبدالمحسن

عميد دار العلوم بالقاهرة الأسبق