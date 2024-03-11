مخاوف من وقوع المزيد من عمليات خطف الأطفال في نيجيريا

أدرجت الحكومة الفيدرالية النيجيرية المدارس، في 14 ولاية وإقليم العاصمة الفيدرالية (FCT) على أنها معرضة لخطر هجمات قطاع الطرق والمتمردين.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المنسق الوطني لتمويل المدارس الآمنة التي تديرها الدولة.

إذا لم تذكر المنسقة حاجيا حليمة إيليا ولايات محددة ، فإن صحيفة The Punch ذكرت أن معظم الولايات الـ 14 تقع في شمال وشرق نيجيريا.

كما قال المنسق الوطني لتمويل المدارس الآمنة إن الوكالة جمعت بيانات لتوجيه تدابير التدخل.

في 7 مارس اختطف مسلحون 287 طالبا في بلدة كوريجا بولاية كادونا ، في شمال وسط نيجيريا.

اقتحم رجال مسلحون مدرسة داخلية في قرية غيدان باكوسو في ولاية سوكوتو، شمال غرب نيجيريا، في 9 مارس/آذار، واحتجزوا 15 طفلا.

ومنذ اختطاف 276 تلميذة على أيدي مقاتلي بوكو حرام في عام 2014 قبل عقد تقريبا، ارتفع عدد الطلاب المختطفين إلي أكثر من 1.400 طالبة.

تجري السلطات الأمنية في نيجيريا عملية مسح لغابة ضخمة في شمال غرب البلاد بحثا عن 287 طالبا اختطفوا من مدرستهم على يد مسلحين، في إحدى أكبر عمليات الخطف منذ عقد.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الخطف بعد، ولكن السكان المحليين يلقون باللائمة على العصابات التي نفذت بشكل متكرر عمليات قتل جماعي وخطف مقابل فدية في القرى النائية بأنحاء نيجيريا.

واقتحم مسلحون مدرسة في منطقة بشمال غرب نيجيريا، ويقول السكان المحليون إن المسلحين أحاطوا المدرسة في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن تبدأ الفصول الدراسية قبل أن يقوموا باختطاف مئات الأشخاص.

وتعد عملية الخطف هذه هي ثاني عملية خطف جماعي تحدث في نيجيريا الدولة الواقعة في غرب إفريقيا خلال أقل من اسبوع، فيما أوضحت السلطات أنه تم نشر فريق إنقاذ للعثور على الطلاب المختطفين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدارس في نيجيريا لعمليات خطف مقابل فدية ففي عام 2014 اختطفت جماعة "بوكو حرام" أكثر من 200 طالبة في ولاية بورنو، وفي عام 2021، خطف مسلحون 150 طفلا أثناء غارة.

يأتي هذا في الوقت الذي مازالت تكافح فيه الدولة التنظيمات المسلحة التي تخوض تمردا في شمال شرق البلاد منذ أكثر من عقد والتي تستهدف القوات الأمنية والمدنيين وتسببت في نزوح عشرات آلاف الأشخاص.