دل تتعاون مع كراود سترايك لتعزيز حلول الكشف والاستجابة المُدارة

أعلنت شركة دل تكنولوجيز وكراود سترايك عن شراكة استراتيجية لتقديم خدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) من دل عبر منصة CrowdStrike Falcon® XDR، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يساعد العملاء على التصدي للهجمات الإلكترونية المعقدة.

وفقًا لتقرير التهديدات العالمية الذي نشرته شركة كراود سترايك لعام 2024، إزدادت سرعة الهجمات الإلكترونية وتعقيدها بشكل كبير أكثر من أي وقت مضى. وفي نفس الوقت، باتت الشركات تضطر إلى بذل جهد كبير في ظل توافر موارد أقل ونقص مهارات الأمن السيبراني. كما يحتاج العملاء إلى حل أمني مُدار وشامل يقلل من التعقيد ويعزز مهارات وقوة موظفي الأمن وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل الحماية ضد التهديدات الحديثة. ويتيح الجمع بين خبرة خبراء العمليات الأمنية العالمية في شركة دل، والإمكانات الاستباقية للتصدي للتهديدات بالتعاون مع منصة فاكون الرائدة في مجالها، مستوى الأمان الذي يحتاجه العملاء عبر السحب الهجينة ومتعددة البائعين.

وقال ميهير مانيار، نائب رئيس البنية التحتية ومحفظة الخدمات الطرفية والأمن بشركة دل تكنولوجيز: "يعد التعاون مع شركة رائدة في المجال بحجم شركة كراود سترايك أمرًا بالغ الأهمية، حيث يتيح ذلك التعاون إمكانية الاختيار والمرونة للعملاء، في ظل تزايد تعقيد الهجمات الإلكترونية. كما يحتاج العملاء إلى حلول أمنية قابلة للتطوير وقائمة على النتائج للتصدي للتهديدات المتطورة. ويمكّن الجمع بين خدمات الكشف والاستجابة المُدارة(MDR) ومنصة كراود سترايك العملاء من الحد من التعرض للتهديدات بشكل كبير، واكتشاف المخاطر والتصدي لها واستعادة التطبيقات والأنظمة.

قال دانيال برنارد، الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة كراود سترايك: "تميزت منصة فالكون بسرعة وتصدرت ساحة الأمن السيبراني في السوق في وقت قياسي. ومن خلال تعزيز تحالفنا الاستراتيجي مع شركة دل لتشغيل خدمات الكشف والاستجابة المُدارة، يمكننا جذب المزيد من العملاء لنمدهم بالحماية الرائدة في القطاع. ونحن نرى في التعاون مع شركة دل، فرصة كبيرة لمنح جميع العملاء، بما في ذلك المؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل النتائج الأمنية، بما يمكّنهم من التصدي للاختراق وخفض التكاليف."