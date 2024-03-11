لمياء كامل: "بهية" فرصة هائلة للسيدات لتلقى الدعم الطبي والنفسي

قامت لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، ومؤسس قمة صوت مصر، والمساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، اليوم الأحد، بزيارة خاصة لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر و علاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، لدعم ومؤازرة السيدات المكافحات اللاتي يعانين من سرطان الثدي، وذلك تزامنًا مع احتفالات يوم المرأة العالمي وحلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا بأهمية دور المؤسسة في دعم صحة المرأة المصرية والعربية وتقديم رحلة علاج ميسرة وآمنة لها.

بدأت الزيارة بلقاء تعريفي مع المسئولين عن إدارة مؤسسة «بهية»، على رأسهم ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، واستمعت «كامل» خلال الزيارة عن تاريخ المؤسسة ومراحل تطويرها خلال السنوات السابقة، والمجهود الكبير الذي تبذله «بهية» لمساعدة المرضى من كافة الجوانب الطبية والنفسية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والبحث العلمي.

وقد تضمنت الزيارة جولة تعريفية في جميع أقسام المستشفى المختلفة، وتعرفت «كامل» خلالها على كافة الخدمات المقدمة للسيدات المحاربات منذ بداية مرحلة التوعية مرورا بمرحلة الاطمئنان والكشف المبكر وصولا لمراحل العلاج المختلفة وكذلك الشفاء فضلا عن الدعم النفسي والمعنوي المقدم للمحاربات وأسرهم، بالإضافة إلى الدور البارز الذي تقوم به المؤسسة لخدمة سيدات وفتيات مصر، كما أنها استمعت إلى قصص كفاح المحاربات وقدرتهن على التغلب على المرض بإرادتهن القوية.

وأعربت «كامل» عن بالغ سعادتها لزيارتها هذا الصرح، قائلة: «سعيدة بتواجدي اليوم وسط عائلة بهية التي تبث روح الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية، وتشرفت بهذه الدعوة الكريمة لزيارة هذا الصرح الطبي العظيم الذي يعٌد إنجازًا حقيقيًا يدعو للفخر به. هذا المشروع يٌعد قصة نجاح ملهمة يجب أن تشمل كل السيدات العربية، وتليق أن تكون موجودة على الخريطة الدولية والعالمية، وبالتالي من واجبنا كخبراء علاقات عامة وسيدات أن نتواصل مع الشخصيات العامة والعربية لدعم المشروع وزيادة الكثافة لتشمل سيدات أكثر وفي دول عربية وإفريقية شقيقة. وقد لمست بنفسي حجم الخدمات المقدمة للسيدات المحاربات والأجهزة المتطورة التي تتمتع بها المؤسسة، لتقديم الخدمات لكافة المرضى بالمجان لكي يعبروا بهن إلى بر الأمان».

قالت ليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية: "تسعد مؤسسة بهية دائمًا باستقبال الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين ورموز المجتمع، وما يصاحبها من زيارات إلى جميع أقسام المؤسسة المختلفة ومقابلة السيدات المحاربات من أجل تقديم الدعم النفسي لهن في رحلتهن للتغلب على المرض، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تعميق قيم المساندة والدعم المجتمعي للمحاربات والتوعية بالكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي والدعم النفسي للمرأة المصرية والعربية والذي تتبناه المؤسسة، وبالتأكيد ترحب بهية باستقبال السيدات المحاربات من مصر والمنطقة العربية بأسرها، ونفتخر أن تقف المؤسسة في ضهر كل سيدة مصرية وعربية للتغلب على مرضهن ومحاربة سرطان الثدي".

وبعد انتهاء الجولة، توجهت «كامل» بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على العمل بمؤسسة بهية، وكل الشركاء والداعمين وأعضاء مجلس الإدارة والأطقم الطبية والهندسية والعمالة على هذا الصرح الكبير، كما حرصت على التقاط صور تذكارية مع عدد من المحاربات داخل المستشفى، وفى ختام حديثها ناشدت كل سيدة وفتاة مصرية وعربية بالقيام بالكشف المجاني لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة حتى يسهل العلاج.