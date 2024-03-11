جاهزية 8029 مسجد لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك بسوهاج

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج عن جاهزية 8029 مسجدًا لأداء الشعائر الدينية وتقديم الدروس الأسبوعية خلال شهر رمضان المبارك، في مختلف الإدارات التابعة بنطاق المحافظة، إذ يؤدي الأئمة الشعائر الدينية والرمضانية في المساجد الكبرى، فضلا عن إقامة دروس دينية أسبوعية تحدد موضوعاتها إدارة الأوقاف التابع لها المسجد، وفقا لتكليف وزارة الأوقاف أسبوعيا.

وتتضمن موضوعات الخطب، موضوعات دينية وروحانية بنفحات الشهر الكريم رمضان 1445هـ/2024م، فضلًا عن موضوعات حياتية تناقش البيئة المحيطة، من خلال دروس موحدة، كما توفّر مديرية الأوقاف دروسًا للنساء في المساجد الكبرى بالمحافظة، والتي ستُقام بها الدروس وملحق بها مصلى للنساء، من خلال واعظات من الأزهر الشريف تابعين للأوقاف، يتم تحديد مواعيدهن وفقا لطلب كل إدارة.

وفي ذات السياق عقد الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج إجتماعًا موسعًا بأئمة "قادة فكر" لبحث كافة استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

تم خلال الاجتماع التنبيه على الآتى :-

١- تهيئة المساجد لإستقبال المصلين والترحيب بهم والإجابة عن استفساراتهم .

٢- تعزيز دور وزارة الأوقاف فى معالجة الظواهر السلبية المنتشرة فى المجتمع مثل الإحتكار والمغالاة فى الأسعار ٠

٣- الدعوة إلى تعزيز قيمة التكافل الإجتماعي فى شهر رمضان .

٤- شهر رمضان هو شهر الجود والكرم .

٥- الإهتمام بجميع الأنشطة التى تقام في المساجد التى بها قادة في فكر .

٦- يعقد المنبر الثابت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بعد صلاة العصر يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك .

٧- يعقد لقاء الناشئة ومكتبة الطفل يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر والمسجد الذي يوجد به مكتبة يجرى عقد اللقاء في المكتبة.

٨- يعقد درس العصر يوميا بعد صلاة العصر لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف.