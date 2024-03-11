10 فيلات ملاكها يتحدون القانون بالبناء المخالف بالاسكندرية

فى ضوء جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.تواصل احياء محافظة الاسكندرية مجهوداتها في مواجهه مخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

شنت أحياء العامرية ثان ووسط الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة والجهات المعنية حملات مكبرة ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأوضحت زينب السيد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى إزالة أسوار وغرف مخالفة بالطابق الرابع بعقار بشارع الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

بينما رصدت وحدة التدخل السريع بحي العامرية ثان، أعمال بناء مخالف عبارة عن 10 فيلات دون ترخيص بشوارع محمد شلبي ومسجد التوبة بمنطقة الكينج مريوط.

وأشار يحيى زكريا، رئيس حي العامرية ثان، إلى أنه جرى إيقاف أعمال البناء بها إحالة المخالفات التي جرى رصدها إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف أنه جرى إزالة أسوار وبناء مخالف خلال الحملة، فضلًا عن التحفظ على خلاطة أسمنت وكميات كبيرة من مواد البناء.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أنه لا تهاون في إزالة التعديات.