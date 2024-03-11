وزير الرياضة : كل الدعم للبعثة والدورة الافريقية خير اعداد لأولمبياد باريس ٢٠٢٤

واصلت البعثة المصرية تحقيق الميداليات خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على" 66 " ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 36 ميدالية ذهبية و 14 ميدالية فضية و 16 ميداليات برونزية.

واوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ان الدولة المصرية تقف وتساند جميع المنتخبات المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الحالية والتى تستضيفها غانا ، مشيرا " صبحي " ان الدورة الحالية تعتبر خير اعداد لابطال منتخباتنا القومية فى مختلف الالعاب للاستعداد للاولمبياد القادم والذي ينطلق بيوليو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس ٢٠٢٤ .

اما عن المنتخبات التى استطاعت تحقيق الميداليات حيث استطاع المنتخب المصري للريشة الطائرة تحقيق الميداليات كالتالي:-

نجح لاعبو المنتخب المصري للريشة الطائرة في تحقيق 4 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية و 3 برونزيات.

وحقق الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط بعد الهزيمة من زوجي المنتخب الجزائري بنتيجة 2/0 في الدور النهائي.

بينما حصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “أدهم حاتم في منافسات الفردي، أدهم حاتم وأحمد صلاح في منافسات الزوجي رجال، وضحى هاني ونور يسري في منافسات الزوجي سيدات“.

وجاءت نتائج المنتخب المصري لرفع الأثقال كالتالي:-

حصل لاعبو المنتخب المصري لرفع الأثقال على 6 ميداليات ذهبية.

حيث توجت البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية ثلاث ذهبيات في وزن 61 ك.

بينما جاءت ميداليات المنتخب المصري للسباحة حتى الآن كالتالي:-

نجح لاعبو المنتخب المصري للسباحة في حصد 15 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 7 ذهبيات و 5 فضيات و 3 برونزيات.

حيث حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 200 متر فراشة، نور الجندي سباق 200 متر فراشة، مروان القماش سباق 800 متر حرة وفي سباق 200 متر حرة، لجين عبد الله في سباق 200 كتر حرة، علي خلف الله في سباق 50 متر فراشة، وفريدة عثمان في سباق 50 متر فراشة“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “فريدة عثمان سباق 100 متر حرة، لجين عبد الله سباق 1500 متر حرة، منتخب مصر للتتابع 108*4 حرة مختلط، عبد الله نصر فس سباق 200 متر حرة، ومنتخب مصر في سباق 100*4 متر متنوع مختلط“.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 100 متر حرة، ياسمين عيسى سباق 200 متر فراشة، وأحمد علي سباق 800 متر حرة“.

بينما قد جاءت ميداليات المنتخب المصري للكاراتيه كالتالي:-

توج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ 15 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: ““يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، كريم غالي في منافسات كاتا فردي رجال، ياسمين الجويلي كوميتيه وزن -50 ك، فريق الكاتا سيدات، فريق الكاتا رجال، فريق الكوميتيه رجال، وفريق الكوميتيه سيدات“.

بينما حقق الميداليات الفضية كلًا من: “طه طارق في كوميتيه وزن+84 ك، وأحلام حمدي كوميتيه وزن -55 ك“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “آية هشام في منافسات كاتا فردي سيدات، محمد جابر كوميتيه وزن -61 ك، ومؤمن صبري كوميتيه وزن -67 ك“.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري لتنس الطاولة كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري لتنس الطاولة 11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و 3 برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “هنا جودة، عمر عصر، منتخب الرجال فرق، منتخب السيدات فرق، الزوجي المختلط المكون من مريم الهضيبي ويوسف عبد العزيز، وزوجي السيدات المكون من مريم الهضيبي وشقيقتها مروة الهضيبي“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “اللاعبة دينا مشرف في منافسات الفردي، وزوجي الرجال المكون من محمد شومان وخالد عصر“.

وتوج بالميداليات البرونزية كلًا من: “محمد البيلي، الزوجي المختلط المكون من محمد البيلي ومروة الهضيبي، وزوجي الرجال المكون من محمد البيلي ويوسف عبد العزيز“.

وجاءت نتائج منتخب الشطرنج كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري للشطرنج 3 ميداليات ذهبية حتى الآن.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “الثنائى باسم أمين وشاهندة ناجي في منافسات المختلط للشطرنج السريع، باسم أمين في منافسات الفردي رجال، وشاهندة ناجي في منافسات الفردي سيدات“.

بينما أسفرت نتائج المنتخب المصري للمصارعة على الآتي:-

استطاع المنتخب المصري للمصارعة تحقيق 12 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم كيشو وزن 67 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، وعبد اللطيف منيع وزن 130 ك“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “محمود خالد عبد الستار وزن 77 ك، محمد مصطفى وزن 87 ك، ندى مدني في وزن 53 و 50 ك، وغرام محمود وزن 62 ك “.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “سمر حمزة وزن 76 ك، لوجي وليد وزن 57 ك، شيماء عاطف وزن 53 ك، وسماح عبد اللطيف وزن 68 ك“.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي حيث تبتعد البعثة المصرية بفارق ٢٧ميدالية متنوعة عن اقرب منافسيها شقيقتها الجزائر والتى تأتى فى المرتبة الثانية برصيد ٣٩ ميدالية متنوعة، وما زالت البعثة المصرية فى طريقها لحصد المزيد من الميداليات خلال الايام القادمة والتى سوف تشهد مزيد من المنافسات .