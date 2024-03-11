الاحتلال ينشر 23 كتيبة بأنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة بأول رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك وفي أول أيامه، لم يخجل الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي من مواصلة أعماله العنيفة في شهر صيام المسلمين ويستمر بأعماله اللاإنسانية أمام العالم أجمع دون قيود.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد شددت سلطات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية، ونشرت بموجبها 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

منع دخول المصلين من الشباب والرجال المسجد الأقصى لصلاة التراويح

يذكر أن قوات الاحتلال منعت، مساء الأحد، دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء أول صلاة تراويح في شهر رمضان الحالي واحتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى الشريف وأعاقت وصولهم إليه.

وفرض الاحتلال قيودا على دخول الشبان للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40.

فيما تفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات الأوامر بالإبعاد بحق الفلسطينيين من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان الفضيل.