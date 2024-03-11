انخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء ولاسيما أول أيام شهر رمضان الكريم، على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارًا من اليوم الإثنين ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، هناك انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والاحد المقبلين على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الشبورة المائية

كما حذرت، من الشبورة المائية صباحًا في على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 14

الاسكندرية 22والصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 23 والصغرى 13

طنطا العظمى 23 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 15

السويس العظمى 24 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17

المنيا العظمى 27 والصغرى 10